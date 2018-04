Il ritorno di Ibrahimovic in nazionale è ormai diventato un tormentone. Lo scambio di battute tra il giocatore e il commissario tecnico svedese, non solo sta facendo discutere i tifosi ma è anche diventato un pretesto per promuovere un nuovo prodotto tecnologico. L'attuale attaccante del Los Angeles Galaxy, si è infatti prestato per fare da testimonial per un nuovo smartwatch della nota azienda sudcoreana Samsung.

Nello spot pubblicitario, girato a bordo di una piscina, si vede infatti Ibrahimovic che si sta rilassando in acqua quando ad un tratto squilla il suo smartwatch. L'inquadratura "stretta" sul suo polso rivela il nome di chi lo sta chiamando: si tratta di un certo Janne, vale a dire Jan Andersson, il commissario tecnico della Svezia. Notato il nome, Ibrahimovic decide però di non rispondere e dopo uno sbuffo si lascia andare in acqua ignorando la chiamata.

Lo spot del suo addio alla nazionale

La scelta dell'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna televisiva, ha dunque cavalcato il botta e risposta dei giorni scorsi tra il giocatore e il tecnico della nazionale svedese. Una "querelle" destinata ad alimentare nuove dichiarazioni, grazie anche a questa trovata pubblicitaria che ha fatto divertire molti tifosi, ma che avrà certamente irritato il commissario tecnico Andersson.

Per il gigante di Malmoe si tratta della sua ennesima apparizione in uno spot televisivo. Nell'estate del 2016, subito dopo l’eliminazione della Svezia dall’Europeo francese, una nota casa automobilistica svedese reclutò Ibra per girare una pubblicità da brividi. Prodotta dopo il suo addio alla nazionale, lo spot si chiudeva con Zlatan che lasciava lo stadio, in compagnia di moglie e figli, a bordo della sua auto. Il tutto corredato da un "claim" che oggi suona come una premonizione: "Finisce una storia, ne inizia un’altra". Il nuovo "capitolo" dell'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan non sarà però il Mondiale in Russia.