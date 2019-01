Quale sarà la formazione della Juventus contro il Milan in Supercoppa? Archiviata con successo la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna per i bianconeri è tempo di concentrarsi sul match in programma a Jeddah mercoledì 16 gennaio (alle ore 18.30 italiane). Massimiliano Allegri però deve fare i conti con diversi giocatori infortunati: l'ultimo è Medhi Benatia che è finito ko per un problema muscolare poco prima di Bologna-Juventus, match che avrebbe dovuto disputare. La sua presenza in Juventus-Milan di Supercoppa è a forte rischio.

Juventus, infortunio per Medhi Benatia. Supercoppa a rischio

Brutte notizie dunque per Massimiliano Allegri in vista della sfida valida per la Supercoppa contro il Milan. A 3 giorni dal match di Jeddah, la Juventus deve fare i conti con diversi giocatori infortunati. L'ultimo della lista è Medhi Benatia che accusato un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra durante il riscaldamento pre-partita di Bologna-Juventus. Il difensore oggi non si è allenato e il recupero in vista del confronto contro i rossoneri è a forte rischio.

Juventus-Milan, la situazione degli infortunati per la Supercoppa. Allegri recupera Cancelo e Rugani

L'assenza del marocchino potrebbe aggiungersi dunque a quelle già sicure di Mandzukic, Cuadrado e Barzagli. Non solo cattive notizie per la Juventus, in vista della sfida contro il Milan. C'è grande fiducia per il recupero di Cancelo e Rugani. Il secondo sembra aver smaltito la botta rimediata in allenamento che gli ha impedito di giocare Bologna-Juventus. Difficile vederlo titolare contro i rossoneri in Supercoppa (così come il portoghese), ma possibile un suo inserimento a gara in corso.

La formazione della Juventus contro il Milan in Supercoppa, le scelte di Allegri

Le ultime notizie sulla possibile formazione della Juventus contro il Milan in Supercoppa, non regalano particolari sorprese. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare sul 4-3-3 con Bernardeschi che dovrebbe partire dal 1′ al posto dell'infortunato Mario Mandzukic, nel tridente con Dybala e l'inamovibile Cristiano Ronaldo. Davanti a Szczesny, spazio a Bonucci e Chiellini, con De Sciglio (favorito su Cancelo) e Alex Sandro. In mediana toccherà a Khedira, con Pjanic e Matuidi.

Milan, le scelte di Gattuso per la Juve

E il Milan? Quale sarà la formazione che Gattuso schiererà in campo contro la Juventus a Jeddah? Pochi dubbi per i rossoneri che dovranno fare a meno certamente dello squalificato Suso in avanti. Sulla scia di quanto visto in Samp-Milan di Coppa Italia, spazio al tandem Higuain-Castillejo, con Cutrone che potrebbe subentrare a gara in corso. Ancora titolare in neoacquisto Paquetà che in coppia con Calhanoglu si muoverà sulle corsie ai fianchi di Kessié e Bakayoko. Difesa con Abate, Romagnoli, Musacchio e Rodriguez con Conti che potrebbe rappresentare la sorpresa del tecnico.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan di Supercoppa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Paquetà, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Castillejo.