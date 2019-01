Archiviata in scioltezza la pratica Bologna in Coppa Italia, in casa Juventus è già tempo di pensare alla prossima partita. Una sfida tutt'altro che banale visto che mercoledì 16 gennaio a Jeddah, i bianconeri si giocheranno contro il Milan la possibilità di conquistare il primo titolo stagionale, la Supercoppa. Ecco allora che sui social, che le stelle juventine hanno celebrato l'approdo ai quarti della competizione nazionale, ribadendo però la necessità di restare concentrati in vista del prossimo step, ravvicinato. Basti leggere i messaggi Instagram di due senatori e perni della Juventus come Cristiano Ronaldo e del grande ex rossonero Leonardo Bonucci

in foto: https://www.instagram.com/p/BsjYsJ9gdBJ/

Juve batte Bologna in Coppa Italia, i messaggi social di Bernardeschi e Kean

Festa grande per gli autori dei gol che hanno steso il Bologna in Coppa Italia, ovvero Federico Bernardeschi e Moise Kean. Se il primo oltre alla gioia su Instagram ("We are back"), su suo sito ufficiale ha dichiarato: "Ora ci aspetta il Milan, sarà una bella partita, in una competizione a cui teniamo. Vogliamo portare a casa la Supercoppa. Sono felice per il gol, ma più per il passaggio del turno", il centravanti ha dimostrato tutto il suo entusiasmo ("Okay,okay,okay, WOAH!") postando uno scatto della sua esultanza dopo il gol

Emre Can, Matuidi e Pjanic, voglia di vincere ancora la Coppa Italia

Molto più pragmatico mister Allegri che ha affidato il suo proverbiale punto sulla gara ai social: "Tornare al ritmo partita è sempre difficile: le partite secche aiutano a tenere alta la concentrazione! Bravi i ragazzi per il passaggio del turno!". Se Emre Can ha celebrato il suo compleanno con una vittoria ("Bel modo di celebrare il mio compleanno"), molto più diretti i compagni di reparto Pjanic e Matuidi che hanno rispettivamente commentato su Instagram: "L’ultima volta l’abbiamo baciata, abbracciata e sollevata al cielo. Ora siamo qui per riconquistarla" e "Ben fatto, abbiamo un piano per la Coppa…"

Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci pensano già alla Supercoppa contro il Milan

Festeggiare sì, ma con un occhio già al prossimo match. Mercoledì a Jeddah, contro il Milan ci sarà la Supercoppa e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. A tal proposito il messaggio di Cristiano Ronaldo è chiaro: "Abbiamo iniziato il 2019 con il piede giusto! Avanti cosi verso il prossimo obiettivo! #finoallafine". Sulla stessa lunghezza d'onda Leonardo Bonucci che si prepara a ritrovare da avversario il Milan. Queste le parole su Instagram del grande ex: "Iniziato il ‘19 con la giusta determinazione e voglia di vincere. Ora recuperiamo e prepariamoci per una grande partita che vale il primo trofeo della stagione". E non mancano come sempre tra i commenti, gli insulti dei tifosi rossoneri che non hanno dimenticato il suo addio dopo una sola stagione. La partenza per l'Arabia Saudita è prevista per domani, dopo l'allenamento che si svolgerà ancora alla Continassa. Difficile il recupero di Mandzukic, dovrebbe invece rivedersi Cancelo operato a fine 2018 per un problema al menisco mediale interno.