La partita di Supercoppa italiana 2018 tra Juventus e Milan si giocherà il 16 gennaio 2019 a Jeddah, in Arabia Saudita. Indicata la data certa (in lizza c'era anche l'ipotesi del 12 gennaio, durante la pausa di campionato) si attende anche di conoscere l'orario del match considerato anche il fuso orario con il Paese del Golfo Persico. La differenza è di 2 ore in più. Facciamo un esempio: se in Italia sono le 19 in Arabia Saudita sono le 21.

Perché s'incontrano proprio a Juventus e il Milan? E' la formula a determinare questo abbinamento: la Juventus, Campione d'Italia 2018, sfiderà il Milan, finalista dell’edizione della Coppa Italia 2018 messa in bacheca dalla squadra di Massimiliano Allegri. Sia bianconeri sia il ‘diavolo' possono vantare un primato quanto a numero di trofei conquistati: entrambi ne hanno vinti 7, nessuno come loro in Italia.

I precedenti tra Juventus e Milan in Supercoppa italiana. Sono due, il primo risale al 2003 e si disputò a New York: a prevalere fu la Juventus ma solo ai calci di rigore (5-3) dopo il pareggio (1-1) al termine dei minuti regolamentari. Teatro della sfida del 2016 fu invece Doha (in Qatar): allora ad alzare il trofeo al cielo fu il Milan che aveva in panchina Vincenzo Montella. Anche in quell'occasione la partita (conclusa 1-1) si trascinò fino alla lotteria dei calci di rigore: finì 5-4 per i rossoneri con l'errore di Paulo Dybala e l'ultimo penalty trasformato da Mario Pasalic decisivi per l'assegnazione del trofeo. Chi ha vinto l'ultimo trofeo giocato in Italia? E' stata la Lazio di Simone Inzaghi: 3-2 allo stadio Olimpico (sempre contro la Juventus).

E' la decima volta che il trofeo viene assegnato lontano dall'Italia: nel 1993 vennero scelti gli States e Washington come sede dell'edizione che vide trionfare il Milan (1-0, 21 agosto) sul Torino; dal 1994 al 2001 sono state Milano, Torino e Roma le città che hanno salutato le vittorie di Juventus, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma; nel 2002 e nel 2003 si vola all'estero, la prima volta a Tripoli poi di nuovo negli Usa nel Giants Stadium del New Jersey; quattro stagioni ancora in Italia – dal 2004 al 2008 – poi la Supercoppa tricolore varca la Grande Muraglia e tra il 2019 e il 2013 farà tappa per ben 3 volte in Cina (sempre a Pechino); Doha (2014 e 2016) e Shanghai (2015) le ultime volte che si è giocato all'estero mentre l'edizione 2017 tornò allo stadio Olimpico di Roma (vittoria della Lazio per 3-2 sulla Juventus il 13 agosto).