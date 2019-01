La Juventus apre il suo 2019 con una vittoria importante e con il primo titolo in bacheca: la Supercoppa italiana. Un successo arrivato dopo una partita equilibrata e nella serata meno scintillante dei bianconeri: sorpresi dal caldo di Gedda e dalla partita orgogliosa dell'avversario. A far partire la festa dei campioni d'Italia è stata la rete di Cristiano Ronaldo: campione che ha permesso a Massimiliano Allegri di conquistare il suo decimo trofeo da quando siede sulla panchina juventina, e al club piemontese di portarsi in vetta all'albo d'oro della competizione.

Con quella alzata al cielo in Arabia Saudita, al termine della decima finale giocata al di fuori dei confini nazionali, la vecchia signora ha infatti staccato proprio il Milan e si è posizionata in testa con otto trofei conquistati. Una vittoria che, tra le altre cose, ha permesso anche ai tifosi bianconeri di riscattare le ultime due finali perse in maniera beffarda con lo stesso Diavolo (ai rigori a Doha) e con la Lazio nell'ultima finale di Roma: decisa da un gol al 93esimo del biancoceleste Murgia.

Il sogno della Champions League

Nell'albo d'oro della Supercoppa italiana, dietro a Juventus e Milan, rimangono staccate Inter e Lazio (rispettivamente a 5 e 4 vittorie) e ancora più dietro formazioni come Napoli e Roma (2 successi a testa), e Fiorentina, Sampdoria e Parma: tutte con un solo trionfo nella competizione. Archiviata la serata del King Abdullah Stadium, ora la Juventus potrà concentrarsi sul campionato e soprattutto sulla Champions League: la coppa che tutti i tifosi bianconeri sognano da tanti anni.

Il prossimo step fuori dall'Italia sarà infatti proprio l'ottavo di finale contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone: avversario intenzionato ad eliminare i bianconeri e volare verso l'ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie che si giocherà proprio nella capitale spagnola.