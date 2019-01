La Juventus vince la Supercoppa battendo di misura il Milan. A decidere l'intensa gara di Gedda ci ha pensato ancora una volta lui, Cristiano Ronaldo, l'uomo delle finali che ha alzato il suo primo titolo italiano. Una serata da incorniciare per CR7 che inizia dunque a raccogliere i frutti del suo lavoro in bianconero. Prova di carattere del portoghese che oltre a segnare la rete decisiva, ha mostrato grande generosità. Ai microfoni della Rai nel post-partita, Ronaldo ha esternato tutta la sua gioia, con una dedica particolare per quello che è il suo primo trofeo vinto con la Juventus

La Juventus batte il Milan e vince la Supercoppa, il punto sulla partita di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ai microfoni della Rai ha commentato la prova della Juventus capace di battere il Milan, proprio grazie ad un suo gol. Una rete pesantissima che ha permesso ai bianconeri di mettere in bacheca il primo titolo stagionale: "Ho risolto un match difficile? Vero, partita difficile faceva anche caldo. Però abbiamo giocato bene, abbiamo creato molte occasioni. Sono molto contento per aver segnato il gol decisivo".

Il primo trofeo italiano di Cristiano Ronaldo

Una gioia personale notevole per Cristiano Ronaldo che ha potuto dunque alzare al cielo il primo trofeo della sua avventura alla Juventus. La speranza è che questo sia il primo di una lunga serie per un calciatore che vuole provare a vincere tutto con la Juventus, ovvero Coppa Italia, scudetto e Champions: "Sì, sono contento per il primo titolo con la Juve. Vincere tutto? Dobbiamo proseguire passo dopo passo. L'obiettivo era iniziare bene, ora dobbiamo lavorare tranquillamente per gli altri obiettivi. Il campionato è il principale obiettivo della Juve, ma il cammino è ancora lungo. Dobbiamo continuare su questa strada"

La dedica di Cristiano Ronaldo per la vittoria della Supercoppa

In conclusione una dedica speciale per Cristiano Ronaldo che oltre alla famiglia e ai suoi compagni di squadra, pensa anche a tutti i tifosi della Juventus e anche dello stesso CR7 che non lo lasciano mai solo: "La dedica? E' per i tifosi, per la mia famiglia e per i miei amici. Ma anche per tutti quelli che amano la Juventus e Cristiano Ronaldo".