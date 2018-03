Tra i grandi protagonisti dell'ultimo periodo della squadra di Eusebio Di Francesco, Cengiz Under è l'arma in più della formazione romanista in questo finale di stagione elettrizzante. Reduce dall'impegno con la sua nazionale, il turco dovrebbe partire in panchina nella trasferta di Bologna per poi presentarsi tirato a lucido per la grande partita di Champions League contro il Barcellona.

Nelle scorse ore, ad aggiungersi al coro di chi ha fatto i complimenti al 20enne attaccante turco, è arrivato anche Kevin Strootman: "Cengiz sta facendo molto bene in campo – ha spiegato il centrocampista olandese, al canale social del club capitolino – Ha grandi qualità e può diventare molto importante per la Roma. Ha un unico problema: la lingua italiana. Deve migliorare il suo italiano. Dice sempre di aver capito, ma poi in realtà non ha capito niente".

La sfida contro il Barcellona

Al di là della battuta sul compagno di squadra, Strootman ha poi parlato del proibitivo impegno contro Messi e compagni: "E' chiaro che non volevamo prendere il Barcellona, ma ce la vogliamo giocare – ha aggiunto l'ex Psv Eindhoven – Se arrivi ai quarti sai che devi affrontare avversari importanti. Anche Siviglia e Liverpool sarebbero state forti".

"L'anno scorso abbiamo lottato tantissimo negli ultimi minuti contro il Genoa per arrivare in Champions e giocare queste partite – ha concluso l'olandese – Faremo di tutto per portare a casa un buon risultato da Barcellona e poi, al ritorno, con lo stadio pieno non si sa mai cosa potrebbe accadere. Vogliamo far vedere di non essere arrivati fino a questo punto per caso. Alisson? È fortissimo, è un professionista. Ogni tanto litigo con lui perché quando prende un gol si arrabbia subito. Vuole vincere tutto, non vuole mai prendere gol, ha la giusta mentalità. Spero rimanga a lungo con noi".