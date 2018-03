Monchi a tutto campo. L’uomo mercato della Roma in una conferenza con la stampa estera ha affrontato tanti argomenti. Ha parlato della cessione di Salah, dei gioielli Alisson e Under, dell’obiettivo Kluivert e della doppia sfida di Champions con il Barcellona:

Con la testa sarà sfida difficile, loro sono forse la miglior squadra del mondo. E hanno più possibilità di noi. Se parlo con il cuore penso che ce la possiamo fare. Guardo calciatori e staff e vedo qualcosa di diverso fino a ciò che vedevo qualche settimana fa.

Nessuna offerta per Under e Alisson

Monchi spazza via ogni voce di mercato dicendo che la Roma non ha ricevuto nemmeno un’offerta di mercato: “Finora non abbiamo venduto né ricevuto offerte”, e ha parlato del turco Under, cresciuto in modo impressionante nelle ultime settimane, e di Alisson, obiettivo di mercato del Real, che anche nella prossima stagione difenderà i pali dei giallorossi:

Under non so dove può arrivare, ha qualità e testa e ha voglia di fare cose importanti. Queste tre cose sono fondamentali. Se diventerà un giocatore importante o per club più grandi non lo so. Alisson? Non posso pensare a un suo futuro alla Roma per trent’anni, ma se penso a una settimana o al prossimo anno dico di sì. Non abbiamo la necessità di venderlo.

Qual è il problema di Schick

La grande delusione della stagione della Roma fin qui è stato il ceco, che per Monchi ha grandi qualità ma che al tempo stesso non è convinto dei propri mezzi e per questo non riesce a esprimersi su alti livelli:

Schick è forte ed è ancora giovane, ha bisogno di un percorso, ma la qualità ce l’ha. Lui ancora non è convinto. Dani Alves è stato un anno e mezzo un giocatore normale e i tifosi non erano contenti, poi è diventato importante. C’è una parola molto importante: adattamento.

Obiettivo Kluivert

La Roma punta da anni su giocatori giovani e forti, nel mirino di Monchi c’è Justin Kluivert, classe ’99, figlio di Patrick, ex di Barcellona, Ajax e Milan, che ha appena esordito con la nazionale olandese. Secondo Monchi farebbe meglio a non andare in Premier. L’Italia sarebbe perfetta per le sue caratteristiche: “Kluivert? In Premier non si è adatterebbe bene, forse solo al City, non è forte fisicamente, anche se tecnicamente è fortissimo. Sembra più un giocatore per Spagna o Italia”

La cessione di Salah

L’attaccante egiziano sta spopolando in Premier League e in tanti stanno punzecchiando la Roma che lo ha ceduto per ‘soli’ quaranta milioni. Monchi spiega perché ha dovuto cedere a un prezzo così basso Salah e dice che il mercato è esploso dopo il passaggio di Neymar al Psg: