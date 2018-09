Quanto guadagnano di stipendio i calciatori in Serie A? Qual è la società che spende più soldi per il monte ingaggi? Con il campionato fermo in occasione della sosta per le nazionali, a destare la curiosità dei tifosi sono altri numeri… le cifre e i milioni investiti dalle società del campionato italiano per sostenere i costi delle rose. Un primo dato – come raccontato dalla Gazzetta dello Sport – fa riferimento alla somma complessiva (1 miliardo e 129 milioni) destinata agli ingaggi sulla quale ha avuto un peso determinante l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un aumento esponenziale avvenuto nel corso degli ultimi quattro anni a partire dalla stagione 2014/2015 quanto l'asticella era ferma a 849 milioni.

Stipendi, la classifica del monte ingaggi in Serie A

Nel dettaglio della Serie A, secondo stime calcolate al lordo, la Juventus non ha rivali relativamente alle proporzioni economiche dei costi sostenuti a bilancio per alimentare una rosa vincente in Italia e competitiva in Europa, con il sogno di conquistare la Champions League che resta l'obiettivo primario dopo aver solo sfiorato la Coppa in due occasioni (nel 2015 contro il Barcellona, nel 2017 contro il Real Madrid). L'operazione CR7 ha spinto tutti i valori al rialzo: con 219 milioni lordi la ‘vecchia signora' è la società che in Italia paga più soldi per gli stipendi dei giocatori, seguita dal Milan (140, sul quale incide l'esborso notevole per Gonzalo Higuain) e dall'Inter (116). Ai piedi del podio c'è la Roma (100) mentre il Napoli è quinto con 94 milioni. Più staccata la Lazio, che si ferma a 66.

Juventus 219; Milan 140; Inter 116; Roma 100; Napoli 94; Lazio 66; Torino 43; Fiorentina 37; Sampdoria 36; Bologna 34; Sassuolo 30; Cagliari 29; Genoa 29; Atalanta 27; Udinese 26; Parma 23; Frosinone 22; Chievo 21; Spal 21; Empoli 16.

La curiosità è dettata dal dato dell'Atalanta che nella scorsa stagione ha avuto un cammino soddisfacente in campionato e in Europa League (è giunta ai sedicesimi di finale) e lo ha fatto con delle spese contenute: nella classifica del monte ingaggi della Serie A è al 14° posto con 27 milioni di euro. Empoli (16 milioni), Chievo e Spal (21) sono le società che spendono di meno per sostenere il monte ingaggi, con Frosinone (22) e Parma (23) poco al di sopra.