L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha avuto un impatto notevole, com'era nelle previsioni, sul monte ingaggi della Juventus al netto dell’imposizione fiscale e delle aliquote irpef in Italia: 45 milioni di euro rispetto a un anno fa, passando dai 150.59 milioni del 2017 ai 195.23 della stagione appena iniziata, un aumento esponenziale stimato del 30%. Con uno stipendio netto di 31 milioni a stagione CR7 fa la parte del leone in bianconero e in Italia e la differenza rispetto al resto della squadra è abissale. Basta pensare che il secondo calciatore più pagato della rosa è Paulo Dybala e guadagna poco più di un quarto del portoghese (7 milioni), a chiudere il podio è Pjanic che – grazie al recente rinnovo del contratto avvenuto il 21 agosto scorso e ora in scadenza nel 2023 – percepisce introiti annuali pari a 6.5 milioni (+2 rispetto alla somma incassata fino a luglio scorso).

Douglas Costa (6 milioni) e Bonucci (5.5) completano la top cinque in casa juventina davanti a una nutrita cerchia di calciatori (Khedia, Mandzukic, Chiellini, Cuadrado, Szczesny) che si ferma a quota 4 milioni. Nella rosa dei nuovi arrivi in bianconero vanno considerati anche l'ex centrocampista del Liverpool, Emre Can, e l'ex difensore del Valencia, Joao Cancelo. In base ai dati annoverati dalla Gazzetta dello Sport il tedesco ha accettato il trasferimento a Torino per 5 milioni netti a stagione mentre il laterale portoghese (che nella scorsa stagione aveva giocato in prestito con la maglia dell'Inter) ha messo nero su bianco per uno stipendio netto di 3 milioni a stagione.

Chi sono i giocatori che guadagnano di meno alla Juventus? Ad avere lo stipendio più basso sono il terzo portiere, Pinsoglio (300 mila euro), il giovante attaccante Kean (550 milioni) che sono al di sotto del milione di euro, cifra raggiunta da Bentancur e superata da Spinazzola (1.5).