Un brutto episodio rovina la vigilia di Juventus-Milan, big match della 30a giornata di Serie A. Il pullmino su cui viaggiavano i componenti dello staff rossonero diretto all'Allianz Stadium è stato oggetto di un vero e proprio assalto a suon di sprangate. Un grande spavento per tutte le persone a bordo che fortunatamente non hanno riportato conseguenze, al contrario del mezzo. I colpi infatti hanno provocato la rottura di un finestrino.

Pullmino dello staff del Milan preso a sprangate a Torino

Come evidenziato da MilanNews.it, l'episodio è andato in scena a Torino all'altezza del semaforo di Corso Scirea, angolo Corso Vercelli. Il pullmino era partito dall'hotel dove alloggia il Milan per portare allo stadio alcuni componenti dello staff del Milan. Al rientro dall'Allianz Stadium, ecco l'aggressione: un gruppo composto da 4 individui con volto coperto e con sciarpe bianconere al collo ha dato l'assalto al mezzo colpito a più riprese con sprangate

in foto: La foto del finestrino rotto (Fonte foto https://twitter.com/AntoVitiello/status/980114170858352640)

I danni provocati dall'aggressione

Il colpi hanno provocato la rottura del finestrino del lato destro del pullmino, e un grande spavento per le persone rimaste a bordo, ovvero l'autista e due membri dello staff. Questi ultimi fortunatamente non hanno riportato ferite. Gli aggressori si sono rapidamente dati alla fuga, mentre il mezzo è stato poi trasportato nuovamente in hotel. Le forze dell'ordine sicuramente indagheranno sull'accaduto sfruttando le testimonianze del caso, ed eventuali videocamere presenti nei paraggi.

Rovinato il clima di fair play della vigilia

Quanto accaduto nel centro di Torino ha rovinato l'atmosfera di grande fair play per Juventus-Milan. Nonostante l'importanza della gara, i protagonisti della stessa si sono contraddistinti per grande correttezza e parole di stima reciproca alla vigilia. In primis quelle a distanza tra i due allenatori Gattuso e Allegri, ma anche quelle dei giocatori bianconeri nei confronti del loro ex compagno Bonucci, che sarà l'osservato speciale del match alla prima a Torino da avversario.