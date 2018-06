Dopo l'esonero dal Torino di Urbano Cairo, la carriera di Sinisa Mihajlovic sarebbe dovuta ripartire da Lisbona grazie all'accordo trovato con lo Sporting. Un feeling che è però durato pochissimi giorni e che si è rotto al momento dell'insediamento di Sousa Cintra: il dirigente subentrato allo sfiduciato presidente (Bruno de Carvalho) che aveva scelto il tecnico serbo per rilanciare le ambizioni dei "Leones".

L'esonero arrivato dopo soli nove giorni, ha così fatto notizia ed è finito sulle prime pagine di tutti i giornali lasciando ovviamente di sasso il diretto interessato. Caparbio e combattivo da sempre, Sinisa Mihajlovic ha però deciso di non farla passare liscia alla società portoghese. Come riportato dal quotidiano lusitano "A Bola", pare che il tecnico abbia chiesto 10 milioni di euro di indennizzo per esser stato esonerato in questo modo.

La dichiarazione del nuovo presidente

Nonostante la voglia di rivalsa di Sinisa Mihajlovic, lo stesso giornale portoghese ha però spiegato che il club della capitale aveva la facoltà di rescindere il contratto appena stipulato entro 15 giorni dalla firma: avvenuta il 18 giugno, nove giorni prima della decisione di cacciare il nuovo allenatore. A comunicare alla stampa il singolare epilogo era stato il nuovo numero uno della società: Sousa Cintra.

"Avevamo un contratto di tre anni, ma ci sono cose spiacevoli e abbiamo deciso di concludere il contratto, è fuori dai nostri piani per la prossima stagione – ha spiegato il successore di Bruno de Carvalho – Cercheremo di risolvere con un altro allenatore che comunicherò in seguito, lo presenterò entro lunedì. Se pensavate che lo Sporting fosse moribondo dopo quanto accaduto, vi sbagliate tutti. Mihajlovic è una voce fuori dal coro e abbiamo già parlato con i suoi avvocati".