Dieci giorni a Lisbona. Di questi tempi una vacanza in Portogallo ci sta tutta. Sinisa Mihajlovic, invece, c'era andato per lavoro raggiungendo l'intesa con lo Sporting per un contratto da 2 milioni a stagione. Tutto molto bello, presentazione compresa con la classica maglietta da mostrare, sorrisi, strette di mano e pacche sulle spalle. Avrebbe ricominciato da lì dopo l'esonero dal Toro e un'avventura poco felice in Italia. Avrebbe… perché nella capitale lusitana le cose sono messe male e il club è in piena bufera per la ribellione dei calciatori scoppiata in seguito all'aggressione subita da parte dei tifosi. La maggior parte di essi ha chiesto la rescissione e il board che regge le sorti della società prima ha allontanato il presidente, Bruno de Carvalho, poi ha dato il benservito anche a Mihajlovic.

L'escamotage trovato è raccontato dal quotidiano portoghese ‘Record': poiché, di fatto, il neo-tecnico non ha iniziato ancora ad allenare e il suo periodo di prova (due settimane, massimo una ventina di giorni) non è scaduto allora è stato messo alla porta da un momento all'altro. Una situazione grottesca, folle ma non certo nuova considerato che nel 2004 successe la stessa cosa a Gigi Delneri, licenziato dal Porto ancora prima dell'inizio del campionato.

Squadra e società sono allo sbando, non sembra vi sia soluzione alternativa né via di scampo plausibile. Cosa sta accadendo? Oltre all'episodio di Mihajlovic e alla ‘defenestrazione' del presidente, si registra il ‘fuggi fuggi' da parte dei calciatori, in particolare di quelli più rappresentativi, che hanno mercato e non hanno difficoltà a trovare acquirenti. I pezzi pregiati della rosa (come Carvalho seguito dall'Inter, Bruno Fernandes e Gelson Martins accostato anche al Milan) sono pronti a fare i bagagli dopo aver chiesto la rescissione facendo causa al club. Rui Patricio li ha preceduti, trasferendosi in Inghilterra al Wolverhampton.