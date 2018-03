L'emozione ha giocato un brutto scherzo allo speaker dello stadio Curi di Perugia. Quest'ultimo in occasione del minuto di raccoglimento per celebrare il ricordo di Davide Astori in Perugia-Brescia, lo sfortunato capitano della Fiorentina trovato senza vita nell'albergo di Udine a poche ore dalla sfida tra l'Udinese e i viola, si è reso protagonista di un errore. Per un lapsus, Francesco Bircolotti ha sbagliato nel pronunciare il nome del giocatore deceduto. Una situazione non gradita dal presidente del Perugia Santopadre che ha deciso di interrompere la collaborazione con lo speaker.

Lo speaker sbaglia il nome di Astori

Il tutto è accaduto in occasione di Perugia-Brescia dello scorso 6 marzo. La squadra biancorossa ha deciso di entrare in campo con una speciale maglietta con tanto di scritta "Ciao Davide". Grande commozione collettiva per la scomparsa del calciatore viola, con tutto lo stadio pronto ad osservare con grande rispetto il minuto di raccoglimento in sua memoria. Ecco però che, come riportato da Umbria24.it, qualcosa è andato storto: lo speaker dello stadio Curi, Francesco Bircolotti con un lapsus ha detto "Astolfi" invece di "Astori" in due occasioni.

Il Perugia decide di cambiare speaker

Un errore ovviamente involontario, ma molto grave, che ha spinto la società di casa a prendere provvedimenti. Il presidente Santopadre infatti il giorno successivo, ha convocato lo speaker in sede annunciando la conclusione della collaborazione. Dalla partita successiva il suo posto è stato preso da Marco Taccucci. Bircolotti, ascoltato telefonicamente da Umbria24.it, si è detto molto dispiaciuto per la vicenda, non riuscendo a trovare pace per l'errore del momento. No comment invece da parte del Perugia, che non ha comunque rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda.

Serata da dimenticare per il Perugia, spogliatoio svaligiato

Una serata dunque davvero particolare per il Perugia. Dopo l'episodio legato al minuto di raccoglimento, la formazione biancorossa è riuscita ad avere la meglio dei lombardi con il punteggio di 2-0. A togliere però il sorriso alla squadra di casa ci hanno pensato i ladri, entrati nello spogliatoio degli umbri nel primo tempo. Un furto da decine di migliaia di euro, con borse, vestiti e oggetti personali di giocatori, accompagnatori e altri tesserati portati via in tutta tranquillità.