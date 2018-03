Mentre il Perugia vinceva e festeggiava il 2-0 sul Brescia c'era chi faceva lo stesso negli spogliatoi della squadra umbra: dei ladri. Che hanno saccheggiato borse, vestiti e oggetti personali di giocatori, accompagnatori e altri tesserati. Il tutto nel corso del primo tempo visto che all'intervallo, quando i giocatori sono scesi per riposarsi in attesa di giocare la ripresa.

Le indagini sono ancora in corso e non sembrerebbe essere stata opera di ladri occasionali visto che non vi sarebbero segni di scasso. Le perplessità maggiori è come abbiano fatto ad entrare indisturbati all'interno delle stanze del Renato Curi senza che nessuno si sia allarmato.

Il colpo andato a segno non è stato di quelli occasionali ma al momento è considerato ingente e ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro. Un bottino compiuto ai danni di giocatori e tecnici del Perugia nello spogliatoio dello stadio Renato Curi durante la partita di ieri sera con il Brescia, battuto 2-0 nel recupero della 7/a giornata di ritorno di B.

La partita era stata rinviata il 27 febbraio per neve e l'unica data disponibile per giocarla era nella serata di ieri, quando è accaduto anche questi episodio sul quale sono in corso indagini, coperte dal riserbo, da parte della polizia che sta cercando di ricostruire i fatti all'interno del Renato Curi.

Ad accorgersi di quanto successo sono stati giocatori e tecnici del Perugia tornando negli spogliatoi al termine del primo tempo. Dagli armadietti e dalle borse sono stati rubati portafogli, effetti personali, materiale elettronico e altri preziosi per un valore non ancora quantificato ma di diverse decine di migliaia di euro.

Chi è entrato sembra sapesse muoversi tra i meandri dello stadio visto che non sono emersi segni di effrazione su porta e finestre dello spogliatoio del Perugia e nulla è risultato mancare da quello del Brescia. La polizia ha subito avviato le indagini identificando le persone presenti nell'area degli spogliatoi, sorvegliata in occasione delle partite dalle telecamere interne.