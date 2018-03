Una casacca speciale per commemorare Davide Astori. La indosserà la Nazionale in occasione delle prossime amichevoli con Argentina e Inghilterra, le prime uscite ufficiali degli Azzurri dopo il flop clamoroso nei playoff contro la Svezia che hanno sancito l'esclusione dell'Italia dal Mondiale di Russia 2018. Verrà ricordato anche così l'ex capitano della Fiorentina morto il 4 marzo scorso, trovato esanime nella stanza d'albergo di Udine dove i viola erano in ritiro alla vigilia della sfida di campionato contro i friulani. Un decesso avvenuto nel sonno a causa del cuore che, lentamente, ha abbassato la propria frequenza fino a smettere di battere per mancanza d'impulsi elettrici. Un lutto durissimo da elaborare per i compagni di squadra, i familiari e quanti – anche da avversario – avevano conosciuto lex numero 13 dei toscani.

Con la maglia azzurra Astori aveva collezionato 14 presenze, 1 gol e 58 convocazioni nel complesso. "Sono qui anche per lui", ha commentato Buffon arrivato nelle ultime ore a Coverciano. Nella palestra del centro sportivo federale era stata allestita la camera ardente perché, il giorno prima dei funerali, si potesse rendere omaggio alla salma del calciatore scomparso per morte improvvisa. "Sarà dura tornare lì, in quella struttura", ha aggiunto Belotti, molto provato come altri compagni di squadra da quanto accaduto. Il 23 e il 27 marzo prossimi, quindi, i giocatori dell'Italia andranno in campo una divisa speciale in memoria dell'ex difensore.

in foto: La maglia indossata da Davide Astori in Nazionale

C'è un clima strano, manca qualcosa – ha ammesso il ct Di Biagio durante la conferenza stampa -. Ho conosciuto Davide durante i raduni di Prandelli, Conte e Ventura e mi è bastato per capire che persona fosse. Non è semplice, ma dobbiamo prova a normalizzare altrimenti diventa tutto devastante. E' quello che stiamo facendo con i più anziani, riportare tutto a qualche mese fa e non è semplice.

La maglia celebrativa non è l'unica iniziativa che verrà dedicata ad Astori nel ritiro della Nazionale. Prima di prendere parte alle sedute d'allenamento, Buffon e tutti gli Azzurri ricorderanno in forma privata l'ex compagno di squadra, la stessa Federazione sta valutando l'opportunità di organizzare un'altra amichevole sempre nel ricordo di Davide.