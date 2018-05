Un crollo pesante e inaspettato che potrebbe costare l'accesso diretto dell'Inter in Champions League: la squadra di Luciano Spalletti ha perso in casa contro il Sassuolo e in caso di vittoria della Lazio domani col Crotone vedrà spegnersi tutte le speranze di tornare nell'Europa che conta. Il tecnico nerazzurro ha espresso le sue sensazioni dopo la partita ai microfoni di Premium Sport:

Non siamo stati bravi a incastrarci su Berardi e coi loro quinti larghi noi rimanevamo sempre a metà strada e non facevamo recuperi veloci; lì abbiamo perso molte energie per riabbassare la squadra. Col tempo ci siamo messi meglio tatticamente, poi dopo il secondo gol i giocatori hanno perso equilibrio, la squadra ha creato disordine per recuperare. Il risultato è figlio anche di errori nostri, perché i palloni ci sono arrivati.

L'allenatore dell'Inter si è soffermato sulla prestazione del Sassuolo e sul fatto che forse gli avversari fossero più liberi mentalmente dopo la salvezza raggiunta la settimana scorsa contro la Sampdoria:

Non penso sia dipeso dalle voci, loro si sono comportati bene al di là di qualche episodio. Gli si fanno i complimenti per aver vinto una partita difficile e importante per il loro blasone. Probabilmente sono venuti nella migliore condizione mentale per avere raggiunto già la salvezza, però hanno fatto tutto ciò che dovevano fare, a parte restare qualche minuto di più a terra. Ma se glielo fanno fare, giusto farlo….

Spalletti: Siamo stati disordinati

Spalletti ha elogiato la squadra, che ha prodotto tantissimo nonostante la grande confusione nella costruzione di gioco ma è mancata l'attenzione sui particolari e nelle scalate in difesa:

Dopo lo svantaggio avevamo tutto il tempo per fare le cose con calma e prendere la partita in mano per andarli a schiacciare. Con questo possesso avremmo costretto il Sassuolo a fare fatica, ma abbiamo perso palloni a metà campo e siamo stati disordinati. Loro hanno corsa, ripartenze di 100 metri nelle gambe, portare palla in fondo… È stato così, c'è stata anche un po' di casualità in quanto successo ma è inutile dire che non ci è girata bene. In dei momenti si è fatto confusione, vedendo il tempo scorrere si pensava che non ci si potesse organizzare. Ma il tempo c'era e i palloni ci sono arrivati.

Spalletti: Senza Champions? Meno bene di quanto ho detto

L'allenatore dell'Inter ha voluto fare il punto sulla stagione sua e dell'Inter se non dovesse arrivare la Champions League e quanto può pesare la gara di stasera:

Meno bene di quanto detto ieri, questa sconfitta pesa. Ma abbiamo fatto una buona partita. Ho visto i ragazzi distrutti nello spogliatoio, ci tenevano. Non abbiamo lavorato bene di testa, ma di gambe tanta roba.

Infine ha fatto i complimenti a Consigli ("Ha fatto 2-3 interventi, facendo vedere la qualità che ha") e una battuta su Crotone-Lazio: "Devo viaggiare a Firenze per una situazione di beneficenza".