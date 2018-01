Luciano Spalletti non ha usato mezze parole nel post gara di Firenze. L'Inter ha appena pareggiato in casa della Fiorentina, facendosi raggiungere nel finale, e il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Premium Sport, parla della situazione della sua rosa, come, mai aveva fatto prima.

L'allenatore dell'Inter ha parlato dei problemi che ha avuto nell'ultima settimana per via degli infortuni di Miranda, D'Ambrosio e Zinho Vanheusden hanno lasciato la difesa nerazzurra con i calciatori contati e il riacutizzarsi del problema al costato per Ranocchia lo ha costretto a finire la gara con tre terzini e Skriniar sulla linea difensiva.

Spalletti: Lo sa anche mia mamma che ci manca un centrale.

Non so più che dire. Poi se dico che mancano calciatori come faccio ad andare negli spogliatoi? Siamo in difficoltà numerica, ma come devo fare? Mica posso andare lì e dirgli che non son buoni? Giudicate voi. Però delle difficoltà oggettive sono sotto gli occhi di tutti, in questo momento la condizioni è quella lì. Ripeto, Ranocchia sta male, prova dolore, ha preso due imbucate perché sentiva fitte. É sotto gli occhi di tutti che manca un centrale. Diciamo sempre la stessa cosa da inizio campionato. Il mercato non si è potuto fare per il problema che è venuto fuori. E continuate a chiedere e e manca un centrale: mia mamma che è a casa e ha 80 anni ha capito che mi serve un centrale.

Spalletti: Avremmo potuto fare anche il 2-0.

Spalletti ha analizzato l'ultima settimana dei nerazzurri con i problemi fisici riscontrati da Ranocchia e Nagatomo che, però, hanno stretto i denti e hanno dato il loro contributo. Il tecnico dell'Inter è rammaricato per le occasioni sprecate in contropiede

Questa settimana ci sono accadute molte situazioni contrarie: l’influenza a Nagatomo, il dolore al costato di Ranocchia, che poverino ci ha dato il suo contributo nonostante tutto. Eravamo stati bravi a passare in vantaggio e avremmo anche potuto fare il 2-0, ma non abbiamo concretizzato.

Spalletti: Ci sono saltati addosso.

Infine Spalletti parla di come la Fiorentina è riuscita a mettere pressione all'Inter con un atteggiamento determinato che ha portato al goal del pareggio