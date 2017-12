Natale amaro per l'Inter che, oltre alla sconfitta di Reggio Emilia col Sassuolo (la seconda consecutiva dopo il ko con l'Udinese), deve fare i conti anche con le brutte notizie che arrivano dallo staff medico e riguardano le condizioni di due difensori usciti malconci dal match con gli emiliani: Danilo D'Ambrosio e Joao Miranda sono infortunati. Cosa significa? Salteranno quasi sicuramente il derby di Coppa Italia con il Milan (mercoledì 27 dicembre) e sono in forte dubbio anche per la sfida di campionato con la Lazio che chiuderà il 2017. Un finale d'anno col fiato sospeso per la squadra di Spalletti dopo il doppio scivolone.

La nota dell'Inter sulle condizioni di D'Ambrosio e Miranda.

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la società nerazzurra ha fornito ragguagli sui problemi muscolari che hanno bloccato l'ex Toro e il centrale brasiliano ex dell'Atletico Madrid. Per il terzino si tratta di "lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra", mentre il sudamericano lamenta una "lesione di primo grado al soleo della gamba destra".

Questa mattina Danilo D'Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara di ieri di pomeriggio contro il Sassuolo. Per il difensore italiano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Da domani inizierà il percorso riabilitativo per entrambi.

Distacco in classifica. Due ko di fila, due sgambetti che hanno fatto ruzzolare l'Inter che conserva sì il terzo posto ma vede allontanarsi il Napoli (+5), scappare la Juventus (+4) e deve temere il ritorno di Roma e Lazio (staccate rispettivamente di 2 e 4 lunghezze) che hanno una gara da recuperare. Il rischio è ritrovarsi al quinto posto per colpa di un altro campitombolo.