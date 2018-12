Dalla sconfitta di misura contro il Tottenham in Champions, al ritorno a Roma, passando per l'apertura di Perisic alla Premier e alle parole pesanti del papà di Lautaro Martinez nei suoi confronti. Tanti i temi affrontati da Luciano Spalletti nella classica conferenza stampa, alla vigilia del big match Roma-Inter, in una settimana incandescente che si concluderà poi con la trasferta in casa della Juventus.

Roma-Inter, il grande ex Spalletti e il ritorno all'Olimpico

Alla vigilia di Roma-Inter, il grande ex Spalletti ha parlato delle sensazioni legate al suo ritorno in terra capitolina a pochi giorni dalla sconfitta in Champions contro il Tottenham: "Mi dà belle sensazioni tornare in questa città in cui ho dei legami bellissimi con tante persone. Dopo Londra tutto è sotto controllo. Dal mio punto di vista, per continuità e equilibrio, la squadra contro il Tottenham è stata in campo meglio al ritorno che all’andata. Abbiamo ancora possibilità di qualificarci in un girone tra i più duri".

Perisic e l'apertura alla Premier e al possibile addio all'Inter

A tenere banco in casa nerazzurra, nelle ultime ore sono state anche le parole di Perisic che ha aperto ad un futuro in Premier League, tornando sulla trattativa sfumata con lo United. Spalletti minimizza: "Le parole di Perisic? Normali, per quello che è il modo di stare con noi, nell'Inter Perisic sta volentieri ed è contento della partecipazione emotiva che c'e' dietro questo squadra".

Spalletti risponde al papà di Lautaro Martinez

A proposito di parole hanno sollevato un polverone quelle del papà di Lautaro Martinez che ha attaccato Spalletti, definito "cagon", per il mancato utilizzo del figlio in Tottenham-Inter. Questa la risposta del tecnico: "Spero che il ragazzo si renda conto che il suo papà, tentando di attaccare me, attacca l'Inter e crea problemi a Lautaro stesso, finendo per danneggiare la sua immagine e il suo rapporto con i suoi compagni di squadra per diventare un top-player devi essere forte, gestire te stesso e anche chi ti sta attorno, perché se ti creano problemi è giusto che ti faccia sentire. I grandi club a livello europeo stanno attenti a non avere situazioni così da gestire. Il ragazzo è forte fuori e dentro dal campo: è tutto a posto, sono anni che faccio questo lavoro, non concedo a queste cose, anche se nel gruppo bisogna parlarne".

Spalletti e l'infortunio di Nainggolan

Chiuso l'argomento "polemiche" è il momento di fare il punto sugli infortunati, e in primis sul grande ex Nainggolan. Se l'Inter dovrà fare a meno del ninja, problemi di formazione anche per la Roma, con tanti assenti: "Nainggolan ha avuto questo infortunio durante il ritiro, saltando la preparazione. Poi ha avuto un paio di fastidi che possono assomigliare a ricadute. Può succedere e andare a trattare la cosa con più tranquillità. Il giocatore a livello di potenzialità e di testa è sempre lo stesso ed è dispiaciuto per non aver dato il suo contributo. Vrsaljko? E' a disposizione. Tanti infortuni per la Roma? Squadre come il Tottenham, la Roma, l'Inter, l'Atalanta hanno a disposizione una intera rosa. Quella della Roma è importantissima sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. Loro sono in una classifica che non gli dà merito. Se siamo quelli che devono vincere assolutamente questa partita, vuol dire che di strada ne abbiamo fatta tanta".