in foto: La presentazione di Ronaldo (Twitter Real Valladolid)

Dopo aver partecipato alla grande kermesse di Montecarlo, in occasione dei sorteggi di Champions League, il fenomeno Ronaldo ha chiuso ufficialmente la trattativa in Spagna ed è diventato il nuovo azionista di maggioranza del Real Valladolid: club che milita nella prima divisione spagnola (la Liga), del quale ha acquistato il 51% delle azioni. Ad annunciare ufficialmente l'ingresso del brasiliano, è stato il sito della società con un breve comunicato.

Durante la presentazione ai giornalisti, l'ex attaccante di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, ha commentato la sua nuova avventura: "Il calcio per me è una grande passione – ha esordito Ronaldo – e ho affrontato tante tappe in questo mondo che mi hanno formato. In questa società abbiamo i migliori membri per soddisfare tutti i nostri obiettivi. Vogliamo crescere al punto in cui ci permettiamo nostre illusioni".

L'obiettivo di Ronie

"Questa nuova gestione sarà definita da quattro parole: competitività, trasparenza, rivoluzione e social. Continueremo con l'amico Carlos Suarez (il presidente della società, ndr) e con tutto il team che ha fino ad ora lavorato per questo club. Voglio che tutti partecipino alla vita della società e invito anche i tifosi a partecipare a questo progetto con idee, opinioni, critiche e speranze".

Attualmente sedicesima in classifica a due punti dal Rayo Vallecano, ancora a quota zero, il Real Valladolid è atteso dalla sfida interna del 16 settembre contro l'Alasse: la prima che la squadra giocherà con Ronaldo al comando del club. Davanti al Sindaco di Valladolid, l'ex Pallone d'Oro ha poi concluso il suo intervento rivelando l'obiettivo della sua società: "Cercheremo di rinforzare la squadra. Vogliamo consolidare la presenza nella Liga e continuare a sognare".