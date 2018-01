I tormenti di Neymar, il ritiro di Ronaldinho e i guai fisici di Pelé. In attesa dell'evento mondiale, il calcio brasiliano rimane sotto i riflettori con le storie dei suoi principali protagonisti. Ad aumentare la grande esposizione mediatica del "futebol" verdeoro, sono arrivate anche le parole di Luis Nazario de Lima, al secolo Ronaldo.

L'ex fenomeno dell'Inter, in una recente intervista rilasciata al "Folha de Sao Paulo", ha infatti raccontato la sua passione per la birra e lo stratagemma che utilizzava per non farsi scoprire da compagni e allenatore: "Quando giocavo dovevo usare un sacco di trucchi per nasconderla – ha ricordato sorridendo l'ex Pallone d'Oro brasiliano – Uno era quello di nascondere la birra nelle lattine di Guaranà. Adesso che sono un ex giocatore non ho più bisogno di farlo".

I preparativi per il Carnevale di Rio.

Dopo aver rivelato a Zico, in un'incontro di qualche giorno fa, di aver cominciato tra i pali ("Il primo provino? Come portiere. E mi presero"), Ronaldo ha poi parlato delle voci che circolano da tempo su un suo possibile coinvolgimento come presidente della federazione brasiliana: "Sarebbe un grande onore, ma prima voglio avere l’esperienza per gestire un grande club". Il sogno di "Ronie", confermato dallo stesso diretto interessato nell'estate scorsa, è infatti quello di acquistare un club di calcio.

"Sto pensando di acquistare una squadra di seconda divisione in Spagna o in Inghilterra – ha concluso – Voglio fare qualcosa di innovativo e penso di essere preparato per questa sfida". Prima di diventare proprietario e presidente, l'ex attaccante di Barcellona, Inter, Milan e Real Madrid sarà tra i protagonisti del prossimo Carnevale di Rio de Janeiro che, come ogni anno, vedrà il suo momento più importante al Sambodromo della famosa città brasiliana.