Nei giorni scorsi il Brasile era andato in allarme. Perché si erano sparse delle voci preoccupanti sulle condizioni di salute di Pelé, leggenda del calcio e dello sport mondiale. L’entourage dell’ex giocatore ha smentito le prime notizie e ha parlato solo di affaticamento per O’Rei, che oggi è apparso in un programma televisivo di Rete Globo per rassicurare tutti e con grande ironia parlando delle sue condizioni di salute: “Non so se Tite mi convocherà, però mi farò trovare pronto per la prossima Coppa de Mondo”.

Le condizioni di salute di Pelé.

Il 77enne Pelé negli ultimi anni è stato afflitto da tanti problemi diversi. Pelé ha subito un’operazione al femore, una al menisco e una all’anca ed ha avuto seri problemi anche ai reni e alla prostata. Parlando delle sue condizioni ha detto: “Grazie a Dio, adesso non sento dolore”.

Fiducia in Tite e nel Brasile a Russia 2018.

Poi l’ex Santos ha parlato del Brasile, che in Russia si presenterà come una delle grandi favorite. Pelé è fiducioso, la squadra è riuscita a qualificarsi con largo anticipo e sembra aver trovato l’assetto giusto da quando il tecnico è Tite, che ha grandi meriti nella rinascita della Seleçao: “Tempo fa ero preoccupato e anche triste per via della situazione che c’era. Non avevamo una vera squadra, invece adesso sono tranquillo perché Tite ha saputo costruirne una e trasmetterle fiducia”.

La sconfitta più dolorosa.

Infine Pelé ha parlato anche dell’onta subita dal Brasile, che chiuse in modo miserevole il Mondiale giocato in casa nel 2014. La sconfitta con l’Olanda nella finalina del 3° e 4° posto seguì il cappotto immortale subito dalla Germania, che si impose 7 a 1 a Belo Horizonte: “Non si può vincere sempre e comunque il Brasile è talmente forte che può perfino permettermi di non vincere in casa. Ci rifaremo”.