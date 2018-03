La Spagna del commissario tecnico Julen Lopetegui, si prepara per un doppio e suggestivo appuntamento: le due amichevoli con Germania e Argentina. Il prossimo 23 marzo a Dusseldorf, le "Furie Rosse" affronteranno infatti i campioni del Mondo in carica, mentre quattro giorni più tardi se la vedranno con l'Argentina di Leo Messi (che sarà reduce dalla sfida contro gli azzurri di Di Biagio) al Wanda Metropolitano di Madrid. Due appuntamenti importanti per il ct spagnolo che, in vista dell'evento mondiale in Russia, vuol provare il gruppo di giocatori che potrebbero far parte della spedizione della prossima estate.

Il grande escluso

Come spesso capita quando ci sono di mezzo le convocazioni, anche questa volta le sorprese non sono mancate. Il grande escluso dalla lista dei 24 convocati del ct della Spagna è Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus, che non sta passando un ottimo momento al Chelsea, rimarrà dunque a guardare insieme a Busquets (infortunato), Vitolo e agli "italiani" Luis Alberto, Suso e Callejon: presenti nell'ultima convocazione, ma fuori per questo doppio impegno. Le novità sono invece sono Dani Parejo, Marcos Alonso e Rodrigo: attaccante del Valencia e autore di 12 gol e 7 assist nella Liga di quest'anno. L'unico giocatore del nostro campionato, è invece il napoletano Pepe Reina.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli), David de Gea (Manchester United).

Difensori: Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique' (Barcellona), Jordi Alba (Barcellona), Nacho (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea).

Centrocampisti: Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Andres Iniesta (Barcellona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Dani Parejo (Valencia), Koke (Atletico Madrid), Rodri (Villarreal), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid).

Attaccanti: Rodrigo (Valencia), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid).