L'attesa sta per finire. Manca poco e poi i dubbi sul prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana saranno sciolti. Cosa accadrà dopo le prossime amichevoli degli azzurri? Gigi Di Biagio rimarrà sulla panchina della nostra rappresentativa, o arriverà un nuovo selezionatore? Alessandro Costacurta, sub commissario della Figc, ha fatto il punto sulle tempistiche per la nomina del nuovo commissario tecnico dell'Italia, quello che dovrà prendere le redini di una squadre che dovrà rinascere dalle sue ceneri.

Ecco quando si conoscerà il nome del nuovo allenatore della Nazionale

Intervenuto in occasione della conferenza di presentazione del palinsesto delle attività per le celebrazioni del 120esimo anniversario della Federcalcio, l'ex difensore del Milan e opinionista Sky ai microfoni dell'emittente satellitare ha svelato quando si conoscerà il nome del nuovo allenatore azzurro: "Abbiamo ascoltato e studiato. Credo fosse necessario capire le dinamiche, che sono tante, e abbiamo trovato una struttura che ci ha dato grandissima mano. Sapevamo quello che volevamo fare, ora sappiamo cosa possiamo fare. E' ora di prendere delle decisioni: nei prossimi quindici giorni qualcosa uscirà, e allora ci saranno i primi problemini".

Chi potrebbe essere il nuovo ct della Nazionale italiana

Dopo le amichevoli contro Argentina e Inghilterra (in programma il 23 e il 27 marzo), e in vista di quelle contro Francia e Olanda (il 1° e il 4 giugno), ci sarà ancora Di Biagio sulla panchina della nostra Nazionale? Difficile dirlo anche se l'ex centrocampista di Roma e Inter rientra appieno tra i candidati: il suo nome è nel calderone, con quelli di Mancini, Ranieri, Conte e Ancelotti che recentemente ha riaperto all'azzurro. D'altronde gli allenatori italiani si stanno confermando i migliori: "In Champions ci sono quattro allenatori (Di Francesco, Allegri, Conte e Montella, ndr) che dimostrano quanto bravi siano i tecnici italiani, anche quelli non passati dalla federazione. Il percorso di Di Biagio e Ancelotti sono diversi? Sì ma non c'è uno da preferire, sono tutti e due validi".

Quante richieste per la panchina azzurra

Quello che è certo è che non sarà una scelta facile, anche perché i profili non mancano. C'è una grande voglia di rinascita dopo il flop Mondiale, con la speranza di puntare sui tanti giovani promettenti che si stanno mettendo in mostra: "Tanti tecnici italiani hanno dato segno di disponibilità per la panchina azzurra? E' vero le Nazionali giovanili ultimamente hanno sempre ottenuto grandi risultati e gli allenatori che potrebbero arrivare sanno che c'è materiale su cui lavorare. E i messaggi dal campionato dicono che è iniziata una nuova era per i giovani. Gli stranieri non sono un problema: anche nel calcio inglese sono tutti stranieri, si deve dare la possibilità ai giovani di crescere".