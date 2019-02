Situata a 28 chilometri da Barcellona e famosa per aver dato i natali a Xavi Hernandez, la città catalana di Terrassa è balzata gli onori delle cronache nelle ultime ore per una decisione clamorosa presa dal Terrassa Football Club: società che milita nella quarta divisione spagnola. Dopo un triste episodio di discriminazione contro la squadra femminile, la dirigenza ha infatti deciso di ritirare la propria squadra dal campionato maschile. Una scelta che ha fatto rumore, nata dal comportamento dei giocatori uomini nello scorso weekend.

Durante la partita che la formazione femminile stava giocando allo stadio Olimpico della città catalana, e dopo il quarto gol incassato dal Terrassa, i colleghi maschi hanno infatti commentato con parole molto dure e offensive la partita delle ragazze. Sistemati a bordocampo per il riscaldamento in attesa del fischio finale della gara delle donne, i giocatori hanno lanciato pesanti offese come "andate a cucinare" e "tornate a strofinare": un atteggiamento discriminatorio, che ha colpito l’orgoglio delle donne, provocato una rissa fra giocatori e giocatrici e costretto l'arbitro ad interrompere il match ad un quarto d'ora dalla fine.

La protesta delle donne

Dopo la reazione della squadra femminile, che ha manifestato contro i compagni maschi del Terrassa con un sit-in di protesta, anche lo stesso club ha quindi deciso di passare alle maniere forti e colpire duramente i propri tesserati ritirando ufficialmente la squadra uomini dal campionato di quarta divisione. La conferma è arrivata nelle ultime ore grazie ad un comunicato pubblicato della società catalana sul sito ufficiale.

"Il Consiglio di Amministrazione del Terrassa FC, dopo aver analizzato e parlato con tutti i rappresentanti e i responsabili delle squadre e delle aree coinvolte negli incidenti che si sono svolti sabato nello Stadio Olimpico di Terrassa tra la formazione femminile e i Veterani, ha preso la decisione, in conformità con le disposizioni del regolamento interno, di ritirare dalla competizione la squadra Veterani. Il Terrassa FC continuerà a lavorare sempre attivamente ed energicamente per favorire l’uguaglianza. Ci siamo sempre impegnati a costruire una società con valori lontani da ogni tipo di violenza e che favorisse il rispetto, il lavoro di squadra, la lotta e lo sforzo. Cose che continueremo a fare".