Per ogni giocatore disputare un bel Mondiale è un sogno, un grande obiettivo. Non sempre i big riescono a confermarsi e costoro spesso finiscono subissati di critiche. Il coreano Son Heung-Min del Tottenham aveva un motivo in più per fare bene a Russia 2018. Perché il suo futuro calcistico dipende proprio da questa grande competizione. Fin qui Son ha fatto poco, anche se è riuscito a segnare un gol. La Corea ha perso due partite ed è quasi fuori dal Mondiale e il giocatore adesso rischia di dover effettuare il servizio militare.

La Corea del Sud è appesa a un filo, ha perso due partite e per passare deve battere la Germania e sperare che il Messico vinca con la Svezia. E adesso per Son il futuro diventa complicato. Perché in Corea il servizio militare è obbligatorio per tutti gli uomini fino a 29 anni, e tutti devono fare un duro periodo di addestramento di 21 mesi. Quasi due anni, che potrebbero mettere a serio rischio la carriera di uno dei migliori giocatori del Tottenham, nonché uno dei migliori esterni della Premier League.

La scappatoia non c’è, ma Son ha due possibilità per evitare il servizio militare. Per avere l’esenzione per meriti sportivi il giocatore degli Spurs può decidere di giocare i Giochi Asiatici il prossimo agosto, e naturalmente conquistare una medaglia con la sua squadra. La manifestazione non fa parte di quelle ufficiali della FIFA e il Tottenham potrebbe opporsi, ma certo sarebbe meglio perderlo per un mese che per quasi due anni. E ci sarebbe anche un’altra opportunità. Perché a gennaio ci sarà la Coppa d’Asia, negli Emirati Arabi.

I precedenti. Per meriti sportivi tanti calciatori hanno evitato tutti quei mesi sotto le armi. La squadra che nel 2002 arrivò quarta al Mondiale ebbe come premio l’estinzione quasi totale del servizio militare, che durò sole quattro settimane. Provvedimento identico per la squadra che vinse i Giochi Asiatici quattro anni fa.