Tre messaggi inviati da Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, all'avversario dello Spezia, Filippo De Col. Tre sms apparentemente innocui, di cui l'attaccante siciliano si sarà già pentito e adesso starà prendendo a testate il muro per quella leggerezza che costerà cara a lui (violazione dell’articolo 7, commi 1 e 2, del codice di giustizia sportiva) e per responsabilità oggettiva alla società (articolo 7, comma 2, e dell’articolo 4, comma 2) deferiti dal Procuratore federale, Giuseppe Pecoraro, per illecito sportivo. Quella che sembrava un favola bella – la squadra precipitata nell'inferno dei dilettanti dopo il fallimento e risalita in A con sacrifici e passione – s'è trasformata in un incubo: vedere tutto vanificato, promozione compresa.

Cosa c'è scritto nei messaggi che, in base alla valutazione processuale, determineranno il destino dei gialloblù? Qual è il contenuto dello scandalo? Quali sono le parole acquisite agli atti dagli uomini della Procura? E' Sportitalia a mostrare in tv il testo recapitato via WhatsApp, raccontando cosa è accaduto nell'immediata vigilia della sfida rivelatasi decisiva ai fini della classifica.

Primo messaggio "Ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì – si legge testualmente -, mi raccomando amico mio (segue emoticon con bacio e cuoricino)".

"Ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì – si legge testualmente -, mi raccomando amico mio (segue emoticon con bacio e cuoricino)". Secondo messaggio : "Dillo anche a Claudien (il compagno Terzi, ndr), soprattutto col rapporto che avete con me".

: "Dillo anche a Claudien (il compagno Terzi, ndr), soprattutto col rapporto che avete con me". Terzo messaggio Calaiò lo spedirà più tardi rispetto ai due precedenti, con ogni probabilità deve essersi reso conto di aver agito con superficialità e chiarisce che stava "scherzando". Resta da capire se anche questo terzo sms verrà considerato come probante agli atti.

La posizione del calciatore e del Parma è pesante, come indicato nella relazione che il Procuratore Federale ha pubblicato quale avviso di chiusura indagini, citando le motivazioni e i capi d'imputazione che hanno portato al deferimento del club e dei tesserati.