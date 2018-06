Un nuovo terremoto potrebbe colpire il calcio italiano, e modificare la griglia di partenza della Serie A 2018/2019. A rischiare di non poter partecipare al massimo campionato è la neopromossa Parma, da oggi ufficialmente nel mirino della procura federale. Come riportato dall'Ansa, dopo la chiusura delle indagini sugli sms inviati da Calaiò e Ceravolo ad alcuni giocatori dello Spezia, il club ducale è stato deferito per tentato illecito. Lo ha deciso il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro che, in base alla violazione dell'art.7, ha aperto il procedimento contro il club emiliano e i suoi calciatori.

Per la società del presidente Jiang Lizhang ora c'è il rischio di non partecipare alla prossima Serie A. Entro una decina di giorni, il club e i suoi due tesserati andranno dunque a processo presso il Tribunale Federale. Se il tentativo di illecito sarà accertato, il Parma rischia quindi una penalizzazione in termini di punti che dovrà essere scontata nella stagione in corso e che potrebbe modificare l'ultima classifica del campionato di Serie B.

Il Palermo alla finestra

Secondo la tesi dell'accusa, i messaggi inviati da Calaiò e Ceravolo ai giocatori avversari sarebbero stati un invito esplicito a non impegnarsi più di tanto nell'ultimo turno di Serie B del 18 maggio, quando le due squadre si sono ritrovate di fronte allo stadio "Picco" di La Spezia. La partita finì due a zero per i ducali (con reti di Cervaolo e Ciciretti), con i padroni di casa che fallirono un calcio di rigore con l'ex Alberto Gilardino.

Alla finestra e interessato a ciò che potrebbe accadere al Parma, c'è anche e soprattutto Maurizio Zamparini. Il presidente del Palermo, al quale è stato respinto il ricorso per la partita decisiva persa dai rosanero contro il Frosinone, potrebbe a questo punto sperare in un eventuale e clamoroso ripescaggio.