Con l'assenza della Nazionale azzurra nel Mondiale russo, e dopo la promozione di Empoli, Parma e Frosinone, i tifosi italiani possono già pensare ai raduni estivi delle proprie squadre del cuore e alla ripartenza del massimo campionato, che vedrà ancora davanti a tutti la Juventus campione d'Italia. Nelle ultime ore la Lega di Serie A ha dunque comunicato ufficialmente quelle che saranno le date della stagione 2018/2019, grazie ad una nota firmata dal presidente Gaetano Miccichè.

Come già anticipato, il torneo inizierà nel weekend del 18-19 agosto e terminerà il 26 maggio. La prossima Serie A avrà in programma tre turni infrasettimanali (il 26 settembre, quello ormai ridenominato del "Boxing Day" il 26 dicembre e il 3 aprile), mentre le domeniche senza campionato saranno sei: quelle dedicate alla sosta invernale (il 6 gennaio e il 13 gennaio) e quelle per il raduno della Nazionale di Roberto Mancini (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo).

Le date della Coppa Italia 2028/2019

Insieme quelle della nuova stagione di Serie A, dagli uffici milanesi di via Rosellini la Lega ha inoltre reso pubbliche le date della prossima Coppa Italia. Il primo turno eliminatorio comincerà il prossimo 29 luglio, seguito dal secondo e dal terzo in programma il 5 e il 12 agosto. Il quarto turno verrà disputato in dicembre (il giorno 5), mentre ottavi e quarti di finale rispettivamente il 13 e il 30 gennaio 2019.

Dalle semifinali del 6 e 27 febbraio, usciranno i nomi delle due finaliste che si sfideranno come al solito in gara secca allo stadio Olimpico il giorno 25 aprile. Confermato inoltre il mese di gennaio per la finale di Supercoppa tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Rino Gattuso. Si giocherà in Arabia Saudita, dopo l'accordo triennale firmato pochi giorni fa dalla Lega, in una data ancora da definirsi.