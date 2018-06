Ancora bloccato dalla vicenda dei diritti televisivi, che dovrebbe trovare una soluzione nelle prossime ore, il calcio italiano ha già preso una decisione che di certo non farà piacere a molti tifosi. La finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, verrà giocata in Arabia Saudita e per la precisione al "King Fahd International Stadium" della capitale Riad.

Come riportato da Sky, la decisione sarebbe già stata presa e l'annuncio dell'accordo tra la Lega Serie A e il ministro dello sport saudita, Turki Al-Alshaikh, verrà dato nelle prossime ore. Per quanto concerne invece la data della partita, pare che le parti si siano messe d'accordo per far disputare la finale nel mese di gennaio e non il prossimo 12 agosto: scelta che in qualche modo favorisce il Milan, che potrà schierare in campo anche Hakan Calhanoglu.

Il valore economico del nuovo accordo

Dopo Stati Uniti, Libia, Cina e Qatar, dove il Milan di Montella riuscì a battere la vecchia signora ai calci di rigore, la Supercoppa italiana ha dunque deciso di emigrare ancora e di far tappa in Arabia Saudita. Una decisione figlia di una strategia economica che, come sottolinea "Calcio e Finanza", dovrebbe portare circa 3,2 milioni di euro nelle casse di ciascun club, poco meno dell’obiettivo di 8 milioni di euro complessivi all’anno che si era prefissata la Lega Serie A.

Il ricco contratto firmato dalla Lega di Serie A con il ministro dello sport saudita, avrà validità triennale e porterà nelle casse di via Rosellini quasi 24 milioni di euro complessivi. Per i vertici del nostro calcio si tratta di un salto in avanti notevole, basti pensare che il vecchio accordo di tre anni sera stato siglato per 4 milioni a stagione ed aveva inoltre comportato anche dei significativi problemi organizzativi.