Arrivato a Napoli nel giugno del 2007, Marek Hamsik è destinato a rimanere in azzurro fino al termine della sua carriera. Sotto contratto con il club di Aurelio De Laurentiis fino al 2020, il giocatore slovacco è stato al centro di una clamorosa rivelazione del commissario tecnico Jan Kozak. Il ct della nazionale slovacca, che ovviamente conosce molto bene "marekiaro" ha infatti rivelato di aver suggerito al giocatore del Napoli di lasciare la città partenopea.

"Gli avevo consigliato di lasciare Napoli – ha dichiarato in un'intervista concessa a "Gonfialarete.com" – Lo feci dopo l’Europeo del 2016, quando a 28 anni era giunto all’apice della carriera. Fisicamente stava benissimo e si stava esprimendo su grandissimi livelli. E’ per questo che mi sono permesso di suggerirglielo, per approfittare di quel momento gli consigliai di cambiare squadra".

La lotta scudetto

Un suggerimento che è però caduto nel vuoto. Nell'agosto di quell'anno, per Hamsik arrivò il rinnovo contrattuale e un sostanzioso adeguamento economico: dettagli che lo hanno ulteriormente convinto a sposare in toto il progetto campano. "Marek ama Napoli, lui mette il cuore in ciò che fa e ha deciso di restare – ha continuato Kozak – A questo punto credo che resterà in azzurro ancora ed è a Napoli che chiuderà la sua carriera".

Il sogno di Hamsik e di tutti i tifosi del Napoli, è ovviamente quello di conquistare quello scudetto che manca da troppo tempo a Fuorigrotta. Un desiderio che, dopo gli ultimi risultati, sembra ora molto lontano per la banda di Maurizio Sarri. Di fronte alla domanda sulla lotta tricolore, Kozak ha espresso il suo parere: "Se devo essere onesto, i bianconeri sono la squadra più forte. Ha una maggiore mentalità e una rosa composta da giocatori che hanno un maggior desiderio di vincere".