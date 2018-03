Dopo le vittorie con Malaga e Athletic Bilbao, il Siviglia di Vincenzo Montella era atteso dalla partita del Sánchez-Pizjuán contro il Valencia. Un appuntamento che gli andalusi hanno fallito e perso 2 a 0, nonostante una gara giocata all'attacco sin dal primo minuto. La sconfitta allontana dunque Vincenzo Montella dall'obiettivo del quarto posto (ora ad undici punti di distanza) e permette a Girona e Villarreal di sognare l'aggancio alla quinta posizione del tecnico italiano.

Nel match con l'undici di Marcelino, il Siviglia non pè riuscito a trovare il gol per questione di centimetri (clamorosa la traversa colpita da Muriel sullo 0-1) e per la serata di grazia di Neto: l’ex portiere di Fiorentina e Juventus, protagonista con due miracolose parate sulle conclusioni ravvicinate di Sarabia e Lenglet.

L'amarezza di Montella

La doppietta di Rodrigo, ha così rovinato la serata a Montella e ai suoi ragazzi e certificato la quinta sconfitta, in undici panchine, della formazione allenata dall'aeroplanino ex Milan. Il tutto a poche ore dalla sfida dell'Old Trafford, contro José Mourinho: match di ritorno, dopo lo 0-0 dell’andata, che vale i quarti di finale della Champions League. Intervistato subito dopo i triplice fischio finale, l'allenatore campano ha così spiegato i motivi della dolorosa sconfitta.

"Siamo molto delusi, anche i giocatori. Abbiamo fatto una buona partita decisa però da due sfortunati episodi – ha spiegato Montella, in conferenza stampa – Dobbiamo solo congratularci con il Valencia. Lotta per la Champions? Sinceramente è molto difficile perché non dipende da noi e l'avversario ha anche undici punti di vantaggio. Manchester United? Sarà una partita di altissimo livello contro un grande avversario. La prima cosa è dimenticare questa delusione e iniziare a preparare una gara in cui intendiamo giocare un ruolo importante".