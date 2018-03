L’attaccante André Silva a fine anno lascerà sicuramente il Milan. Il partner di Cristiano Ronaldo nella nazionale portoghese quest’anno ha ampiamente deluso, ancora senza gol in Serie A, e nella prossima stagione potrebbe diventare un giocatore del Siviglia, dove ritroverebbe Vincenzo Montella, che lo aveva voluto in rossonero la scorsa estate. La trattativa non sarà semplice, perché nonostante la brutta annata il d.s. Mirabelli valuta André Silva 40 milioni di euro.

La trattativa tra Siviglia e Milan per André Silva

Secondo quanto riporta ‘Marca’ André Silva è diventato un obiettivo del Siviglia, che in avanti non ha un classico centravanti. I dirigenti andalusi vogliono il giocatore ma andranno all'assalto solo in caso di qualificazione in Champions della squadra guidata da Montella, perché ci sarebbe il budget necessario per chiudere la trattativa. E il quarto posto, occupato dal Valencia, è piuttosto lontano.

Che delusione André Silva

Arrivato con la benedizione di Cristiano Ronaldo, che lo ha scelto come partner in nazionale e lo ha elogiato più volte pubblicamente, André Silva non ha convinto mai, nemmeno adesso che il Milan è riuscito a trovare la quadratura con Gattuso. E pure l’avvio era stato promettente. Perché l’ex Porto aveva segnato tanto nei preliminari e nella fase a gironi dell’Europa League. Con l’esplosione di Cutrone, Silva è diventato la terza scelta, forse anche questo ha inciso nella testa dell’attaccante che recentemente quando è stato chiamato all’opera non ha mai inciso.

Il Siviglia degli italiani

Dovesse firmare con il Siviglia dopo il Mondiale, André Silva rinfoltirebbe la già nutrita pattuglia di italiani del club andaluso. Il tecnico del club è Vincenzo Montella, mentre in squadra ci sono già quattro vecchie conoscenze della Serie A: l’argentino Franco Vazquez, ex del Palermo, il colombiano Luis Muriel, che ha giocato con Lecce, Udinese e Sampdoria, il difensore centrale danese Kjaer, un passato con Palermo e Roma, e l’argentino Banega, che ha vestito la maglia dell’Inter lo scorso anno.