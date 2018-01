Sarebbe stata una delle sfide nella sfida in Atalanta-Juventus. Il confronto tra i due argentini Dybala e il Papu Gomez invece è rimandato a causa dell'infortunio dello juventino che Allegri spera di recuperare per la Champions. A poco più di 24 ore dalla sfida valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, i due si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto sui social network successivo ad una videochiamata.

Gomez videochiama Dybala e lo juventino risponde con un dito medio.

Il Papu Gomez si è reso protagonista di una videochiamata con il connazionale della Juventus. Direttamente dallo spogliatoio dell'Atalanta nel centro sportivo di Zingonia, l'attaccante dell'Atalanta si è messo in collegamento con il bianconero con un paio di vistosi occhiali neri. Dybala molto sorridente ha sfoderato un dito medio scherzoso nei confronti del giocatore nerazzurro. Ecco allora che quest'ultimo ha pubblicato il tutto su Instagram con tanto di messaggio scherzoso sulla vicinanza dei due e l'hashtag #amici.

Il confronto tra i due nel match di Serie A.

Non è un mistero il feeling che lega Dybala e il Papu Gomez. I due si sono incrociati nel match di campionato finito 2-2. Gran prova di Gomez che si è rivelato una spina nel fianco per la difesa della Juventus, mentre serata da dimenticare per La Joya che ha fallito un calcio di rigore nel finale di partita con Berisha che ha intuito la sua conclusione. Nessun nuovo faccia a faccia nella semifinale d'andata della Coppa Italia alla luce dell'infortunio di Dybala, costretto ai box dall'infortunio muscolare da cui sta cercando di recuperare.

Le scelte di Gasperini e Allegri per Atalanta-Juventus.

Gomez scenderà in campo da titolare in Atalanta-Juventus. Il Papu sarà in campo al fianco del suo "gemello" di Petagna con Ilicic a supporto. Nella Juventus invece Allegri dovrà fare a meno di Dybala inserendo uno tra Bernardeschi o Douglas Costa nel tridente con Higuain e Mandzukic. Al momento l'ex della Fiorentina è favorito.

Le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez; Petagna. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Manduzkic. All. Allegri.