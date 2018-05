Non solo Ciro Immobile. La Lazio in vista della delicata sfida dal sapore d'Europa contro l'Atalanta ha rischiato seriamente di fare a meno anche del suo allenatore Simone Inzaghi. Quest'ultimo infatti ha rimediato una frattura alle costole, mentre giocava in palestra con alcuni suoi calciatori. Un infortunio che comunque non gli precluderà di accomodarsi in panchina nel prossimo match di Serie A, anche se il giovane mister dovrà muoversi il meno possibile.

Simone Inzaghi ko in palestra giocando a teqball con i calciatori

Non è stata una vigilia tranquilla dunque per la Lazio, quella relativa alla gara con l'Atalanta. Simone Inzaghi dopo l'allenamento si è intrattenuto con alcuni dei suoi giocatori in palestra, giocando a teqball. Cos'è il teqball? E' uno sport che unisce ping pong e calcio, molto in voga tra i calciatori che si divertono e rilassano giocandovi. Qualcosa però è andato storto per Simone Inzaghi che mentre era alle prese con una partita, ha rimediato un infortunio tutt'altro che leggero.

Infortunio per Inzaghi, due costole fratturate per il mister della Lazio

Il verdetto sulle condizioni dell'ex attaccante subito soccorso dallo staff medico della Lazio è stato tutt'altro che incoraggiante. Frattura di due costole per Simone Inzaghi, che è stato subito sottoposto alle prime cure del caso. Troppo importante però la sua presenza in panchina contro l'Atalanta, con Inzaghi che ha chiosato simpaticamente sulla vicenda in conferenza stampa: "La frattura alle costole? Sono pieno di fasciature, però per la partita di domani ho recuperato.

Lazio-Atalanta, Inzaghi sacrificato in panchina

E Simone Inzaghi, allenatore nel mirino di numerosi club in Italia e non solo sarà dunque costretto a muoversi il meno possibile a bordo campo in Lazio-Atalanta. Una beffa per lui che è abituato ad accompagnare letteralmente i suoi ragazzi in panchina con ampi gesti. Dovrà cercare di farsi capire bene dunque nel pre-partita, magari con l'aiuto dell'assente Immobile che rischia di saltare tutto il finale di stagione. Al suo posto contro la Dea spazio a Caicedo.