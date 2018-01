Quando è in campo, la sua presenza è sempre un fattore. David Silva, a sorpresa, è tornato a giocare nell'ultimo match di Premier League tra il Manchester City e il Watford. Alla vigilia del match Guardiola aveva annunciato che il classe 1986 sarebbe rimasto fuori a tempo indeterminato in virtù dei suoi problemi familiari. E invece contro gli Hornets, l'ex Valencia ha giocato e brillato, anche se il manager del City ha annunciato che Silva potrebbe ancora essere costretto a tornare a casa e saltare diverse partite.

Silva torna in campo e incanta, ma Guardiola potrebbe perderlo di nuovo.

Contro il Watford, Silva come sempre ha preso per mano la squadra entrando in maniera decisiva nelle azioni dei primi due gol del City. Dopo le assenze con Newcastle e Crystal Palace, lo spagnolo è tornato in campo alla grande. I problemi familiari che hanno spinto Guardiola alla vigilia a parlare di una possibile assenza dello spagnolo "a tempo indeterminato", sono tutt'altro che risolti. Il manager catalano infatti potrebbe essere costretto a perdere di nuovo il suo gioiello

I problemi familiari di Silva.

Guardiola dopo Manchester City-Watford è tornato a parlare dei problemi di Silva. Vicissitudini extracalcistiche per il giocatore che può prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno secondo il manager: "La famiglia è la cosa più importante. David è essenziale per noi, ma non so per quanto tempo sarà qui. E' libero di andare di nuovo a casa se ne ha bisogno, non importa se non otteniamo punti mentre è via, la famiglia viene prima di tutto". Il ragazzo dunque potrà in ogni momento lasciare il club per tornare a casa e risolvere i problemi familiari che pare siano collegati alla sua partner.

Silva giocatore decisivo per il Manchester City.

Di fronte a certe situazioni dunque, anche il calcio passa in secondo piano. Silva potrà assentarsi di nuovo per volare nuovamente in terra spagnola, privando così il City di uno dei suoi giocatori più decisivi. Addirittura 10 già gli assist messi a referto dal calciatore in stagione, a conferma del suo lavoro nella squadra di Guardiola. Squadra in cui Silva rimarrà a lungo, almeno fino al 2020 data di scadenza del suo contratto, prima di tornare a casa nelle Canarie. Le discussioni relative al rinnovo contrattuale, sono al momento in stand-by ma c'è la volontà di proseguire insieme, anche perché Silva vuole provare a vincere la Champions con la maglia del club inglese.