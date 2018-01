I problemi non vengono mai da soli, il Manchester City ha perso nello stesso match per infortunio Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne, ma non disporrà per tante settimane di David Silva, che ha guai molto più seri di quelli calcistici. Il giocatore spagnolo da un paio di settimane non è a disposizione di Guardiola, che lo ha lasciato libero. Secondo i tabloid inglesi i problemi dello spagnolo riguardano la famiglia.

Guardiola annuncia lo stop di David Silva.

David Silva, capitano del City e soprattutto giocatore determinante per la capolista della Premier, lascia la squadra a tempo indeterminato per risolvere seri problemi personali, che non sono stati resi noti. Alle tanti voci che si sono inseguite nelle ultime settimane ha dato una risposta preciso il tecnico Pep Guardiola: “David Silva lascia a tempo indeterminato il Manchester City per problemi personali. La vita personale è sempre più importante di qualunque altra cosa. Perciò rientrerà quando sarà pronto”.

Fuori Silva, Gabriel Jesus e De Bruyne. Il City pensa al mercato.

Il nazionale spagnolo non aveva giocato contro il Tottenham lo scorso 16 dicembre, ma dopo essere tornato nell’elenco dei convocati per il match con il Bournemouth è stato escluso per le partite con il Newcastle e il Crystal Palace. E ora di fatto Silva si tira fuori per un bel pò, lo spagnolo tornerà più avanti magari quando si avvicinerà la Champions League, il grande sogno del City, che la Premier sembra averla già blindata (lo United secondo è dietro di 12 punti). Gli infortuni di Gabriel Jesus, che ha rimediato un problema al collaterale del ginocchio, e a De Bruyne potrebbero far decidere al City di intervenire sul mercato. E in attacco il primo nome che si fa è quello di Alexis Sanchez, con cui pare la squadra di Guardiola abbia già trovato l’accordo.