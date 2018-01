Il passaggio dal 2017 al 2018 per il Manchester City non è stato indolore. Il match, disputato l’ultimo giorno dell’anno, con il Crystal Palace è finito in parità. Nessun problema per la classifica, ma Guardiola ha mancato il record di 19 vittorie consecutive in campionato. Soprattutto si sono infortunati due giocatori fondamentali della squadra che domina la Premier League: De Bruyne e Gabriel Jesus, che ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio.

Lesione al collaterale per Gabriel Jesus.

Quella tra Crystal Palace e Manchester City è stata una classica partita di Premier, lottata all’estremo su ogni pallone. Ben quattro giocatori (due per squadra) sono usciti per infortunio. Il primo a essersi fatto male era stato proprio Gabriel Jesus, che dopo aver tentato di giocare si è seduto vicino la panchina del City prima di lasciare il campo in lacrime. Il brasiliano ha riportato un infortunio al legamento collaterale mediale. L’infortunio è serio, ma non serissimo. Al momento non si sa ancora se c’è bisogno di un’operazione e non è stata quantificata la sua assenza. Questo il comunicato apparso sul sito del club

Il Manchester City può confermare che Gabriel Jesus ha subito una lesione al legamento collaterale mediale durante la partita con il Crystal Palace. Il giocatore sosterrà ulteriori esami nei prossimi giorni per stabilire la portata del suo infortunio.

Anche De Bruyne ko con il Palace.

Nello stesso incontro si è infortunato anche Kevin De Bruyne, di gran lunga il miglior giocatore della Premier League, il belga di sicuro salterà il match di campionato con il Watford e il terzo turno di FA Cup, in programma nel weekend, ma non sembra serissimo il suo infortunio al ginocchio. Rumors parlano di una forte contusione.

City, si avvicina Alexis Sanchez.

L’infortunio di Gabriel Jesus, che secondo Guardiola starà fuori per circa un mese e mezzo, potrebbe anticipare l’arrivo al City di Alexis Sanchez. Il cileno non ha voluto rinnovare con l’Arsenal e pare si sia già promesso al Manchester, che invece di prenderlo a costo zero in estate potrebbe sborsare un po’ di milioni e prendere Sanchez con qualche mese d’anticipo.