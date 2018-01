Dopo il pareggio contro il Crystal Palace, il Manchester City torna a correre. Nelle sfide infrasettimanali valide per la 22a giornata di Premier League, successo degli uomini di Guardiola per 3-1 contro il Watford. Una risultato che permette ai Citizens di portarsi a quota 62 punti, con un vantaggio di 15 punti sull'attuale seconda United, in attesa del big match Chelsea-Arsenal, in programma domani. Tutto facile per il Tottenham in casa dello Swansea, con West Ham e Crystal Palace protagonisti di vittorie in rimonta contro WBA e Southampton.

Il City batte il Watford 3-1.

Guardiola che ha schierato a sorpresa dal 1′ De Bruyne, recuperato a tempo di record dall'infortunio dell'ultimo match, e David Silva, nonostante l'annuncio di un lungo stop per motivi personali, non ha avuto problemi contro gli Hornets. I Citizens hanno sbloccato subito la gara con Sterling dopo appena 38" (il gol più veloce della stagione in Premier), mentre al 13′ è arrivato l'autogol di Kabasele. Nella ripresa al 63′ ha firmato il tris il Kun Aguero; inutile all'82' la rete di Gray.

Tottenham, 3 punti nel segno di Llorente.

Pochi problemi per il Tottenham sul campo dello Swansea. Pochettino ha concesso un po' di riposo a Kane affidandosi dal 1′ all'ex Juve Llorente che ha ripagato la fiducia con il gol dello 0-1, lanciando un messaggio ai suoi ex compagni in vista del prossimo confronto di Champions. Nessuna esultanza per lo spagnolo reduce proprio da un'esperienza in terra gallese. A chiudere i conti ci ha pensato Alli. Nelle altre gare il West Ham ha battuto 2-1 il West Bromwich: dopo il gol di McClean, nella ripresa si è scatenato il bomber Carroll con una doppietta. Colpo esterno per il Crystal Palace, che ha battuto 2-1 il Southampton. Il lavoro di Hodgson continua a portare frutti preziosi.

La classifica della Premier League.

Manchester City 62, United 47, Chelsea 45, Liverpool 44, Tottenham 40, Arsenal 38, Burnley 34, Leicester 30, Everton 27, Watford 25, Huddersfield 24, Brighton 23, Newcastle, Crystal Palace 22, Bournemouth, West Ham 21, Southampton, Stoke 20, WBA, Swansea 16.