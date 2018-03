La tragica scomparsa di Davide Astori ha colpito tutto il mondo del calcio ma, sicuramente, avrà un'incidenza maggiore e di ben altro spessore sulle vite della sua compagna, Francesca Fioretti, e la loro figlia di due anni. Dopo aver raccolto le reazioni dei colleghi del capitano della Fiorentina e della stampa estera per questa inaspettata tragedia, sono arrivate anche le prime testimonianze di affetto nei confronti della famiglia sul profilo Instagram dell'ex concorrente del Grande Fratello e di Pechino Express da parte dei follower della modella che aveva conosciuto il calciatore bergamasco nel 2013 al compleanno di un amico comune. Nei commenti di diverse foto della Fioretti si possono leggere i messaggi di vicinanza per la scomparsa di Astori ("Riposa in pace capitano", "Una tragedia senza parole", "Un ragazzo d'oro") e molti messaggi sono rivolti soprattutto alla piccola Vittoria che riuscirà a donare forza alla madre per superare questo grande ostacolo che la vita le ha messo sul suo percorso ("Sii forte per la piccola", "Lotta per la tua piccola", "Vittoria la tua forza").

La famiglia lascia l'obitorio dell'ospedale di Udine.

La famiglia di Davide Astori e la compagna, Francesca Fioretti, hanno raggiunto l'obitorio dell'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine nel pomeriggio e in serata si sono allontanati a bordo di due diverse automobili scortate dalle forze dell'ordine.

Malagò: Sono vicino a Francesca.

Giovanni Malagò, presidente del Coni e commissario della Lega Calcio, non è riuscito a nascosto lo choc per la morte improvvisa di Astori e nella conferenza stampa straordinaria convocata nella sala Giunta del comitato olimpico, in cui ha annunciato il rinvio delle gare di Serie A, ha voluto manifestare la sua vicinanza alla famiglia del difesero viola

Sono sconvolto, una tragedia assurda. Sono vicino alla compagna Francesca con cui Davide ha avuto una bambina di due anni. Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo.

A post shared by Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) on Feb 18, 2018 at 1:30am PST