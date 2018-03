Non è passata inosservata anche all'estero la tragica e improvvisa scomparsa di Davide Astori e la notizia ha trovato ampio risalto sui giornali di tutto il mondo. Commozione e ricordo hanno fatto il giro del mondo e hanno unito la comunità calcistica dall'Europa all'America Latina nel nome del capitano della Fiorentina. Secondo il giornale francese L'Equipe, il 31enne difensore della Fiorentina era "un giocatore rispettato nel campionato italiano, capitano del suo club e sempre presente con la Nazionale". Oltre le Alpi l'omaggio arriva anche da France Football e SoFoot che titolano, rispettivamente, "Il tragico decesso di Astori" e "Davide Astori, addio". Dalla Francia alla Spagna, con AS che ha voluto ricordare l'ex Cagliari e Roma come "un vero leader che se ne va" mentre il quotidiano catalano Mundo Deportivo ha raccolto le prime dichiarazioni del mondo del calcio che "piange la scomparsa" del centrale difensivo viola. In Portogallo sia Record, con quattro titoli in apertura, che A Bola hanno voluto evidenziare "la tragedia che ha colpisce il calcio italiano".

La scomparsa di Davide Astori ha colpito anche gli sportivi Oltreoceano, occupando le prime pagine dei principali dei giornali on line dell'America Latina: in Argentina hanno ricordato il capitano della Viola La Nacion, El Clarin e Olé che hanno raccolto il pensiero da parte di alcuni atleti albiceleste tra cui Gonzalo Higuain, Papu Gomez, Paulo Dybala, Mauro Zarate e Mauro Icardi; mentre in Brasile è Globoesporte a voler rendere omaggio al calciatore di origine bergamasca. Una tragedia che ha colpito l'intero mondo calcistico a tutte le latitudini e l'omaggio che è arrivato al Nou Camp da parte di Barcellona e Atletico prima del fischio d'inizio ne è un segno tangibile.