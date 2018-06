Una vittoria meritata. La Svizzera ha vinto 2-1 contro la Serbia un match che non poteva avere altro risultato per il futuro degli elvetici che così da questa sera si possono permettere di guardare tutti dall'alto verso il basso con 4 punti alla pari del Brasile. Un successo che arriva nella ripresa e in rimonta, dopo il break iniziale di Mitrovic. A risolvere il tutto e togliere le castagne dal fuoco è Shaqiri, ex Bayern e Inter, che prima offre l'assist vincente a Xhaka e poi sigla la rete decisiva del 2-1. Per la Svizzera, ottavi più vicini, la Serbia si giocherà il tutto per tutto contro il Brasile di Neymar.

Una gara che vale il primato

Pronti via e la Serbia riesce a mettere in difficoltà la Svizzera scompaginandone i piani della vigilia: a rovinare il tutto ci pensa Mitrovic dopo solo cinque minuti di gioco. Una rete che proietta gli slavi nell'Olimpo degli ottavi perché i tre punti li spingono a ridosso del Brasile, al secondo posto. Il vantaggio iniziale sposta gli equilibri di un match giocato a ritmi ridotti tra due Nazionali tecnicamente lacunose, con alcuni uomini chiave che potrebbero cambiare il match (Shaqiri e Milinkovic) che restano spesso imballati in mezzo al campo.

Il primo tempo finisce senza ulteriori sussulti con la Serbia che gestisce le folate degli elvetici mai realmente pericolose senza dover soffrire più di tanto in difesa e permettendosi qualche avanzata offensiva soprattutto sui calci da fermo. Nella ripresa la musica non cambia con la Svizzera che prova ad aumentare la spinta senza però riuscire a bucare la difesa slava.

Scatto svizzero

Il pareggio però arriva, grazie alla perseveranza degli elvetici di andare al tiro. Ci pensa Shaqiri che scalda i guanti Stojkovic bravo a repsingere ma non altrettanto attivo al tiro da fuori di Granit Xhaka che trova l'angolo giusto e punisce la Svizzera per l'1-1 che riapre improvvisamente il match.

Serbia e Svizzera anestetizzano il match per più di un'ira risvegliandosi nei 20 minuti finali quando la fatica si fa sentire e le squadre si allungano. E' il momento del break decisivo che arriva da parte degli elvetici che hanno più fiato, gambe e idee. Così non è un caso che sull'ennesima ripartenza, riesce a trovare il gol decisivo per il 2-1 finale: scatto in contropiede di Shaqiri che percorre 50 metri palla al piede e appena dentro l'area di rigore fredda Stojkovic in uscita.