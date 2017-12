Per un 2017 che finisce così, la Serie A può ben sperare anche per il prossimo anno. No, non stiamo parlando dei grandi numeri del Napoli, della forza della Juventus o della tenacia della nuova Inter di Spalletti. Per un attimo lasciamoci alle spalle il calcio giocato e tuffiamoci in un viaggio extra alla scoperta della vita privata dei tanti calciatori del nostro campionato. Già, perchè oltre ai gol alle prestazioni e alle magie sul manto erboso, sono in tanti che sui social mettono in mostra le curve mozzafiato della propria donna.

Dalla capitana delle capitane Michela Perisco, compagna di Rugani, a tante altre, il nostro campionato sorride per le bellezze su cui possiamo contare in Serie A. Wags da sogno che fanno impazzire i tifosi. Nel dettaglio allora, vediamo le 5 che nel 2017 hanno destato più curiosità fra i tifosi grazie alle loro foto hot pubblicate in un anno solare. Fra loro tante sorprese ma anche una sorella di uno dei calciatori, talenti, più forti del campionato.

Sofija sa come curare Ljajic.

Cominciamo da lei: Sofija Milosevic. Per tutti è una perfetta sconosciuta, ma per noi che seguiamo questa splendida bionda dagli occhi di ghiaccio, possiamo assicurarvi che in questo 2017 si è scatenata del tutto a pubblicare foto su foto sul suo profilo Instagram.

La fidanzata storica di Adem Ljajic, attaccante del Torino, modella dalle curve stratosferiche, ci ha dato prova di quanto possa essere assolutamente sublime anche senza trucco. Sul noto social network infatti, si è mostrata tante volte ‘acqua e sapone’ sfoderando una sensualità unica. Per l’attaccante dei granata sicuramente un motivo di vanto per una ragazza che tempo fa fece davvero impazzire i tifosi con quel video in palestra in cui si dilettava ad esercitarsi assumendo delle posture i cui movimenti hanno lasciato a bocca aperta tutti.

Sicuramente è stata lui una delle wags più sexy per foto piccanti scattate e postate su Instagram di tutta la Serie A, anche più della regina assoluta: Wanda Nara.

Kristyna è una sorella Schick.

Ma fra le fidanzate dei calciatori che hanno posato quest’anno su Instagram, non possiamo di certo dimenticare anche le sorelle. Già, perchè in Serie A, una in particolare, ha stuzzicato e non poco i tanti utenti social che poco alla volta hanno scoperto la splendida Kristyna, sorella dell’attaccante della Roma Schick.

Prima dell’esplosione della punta di nazionalità ceca con la Sampdoria lo scorso anno, non potevamo di certo immaginare che la famiglia potesse avere a disposizione delle risorse così importanti. Lui, bravo a calcio, lei provocante, sexy e decisamente sfacciata sui social con la pubblicazione di foto sempre meno vestite in questo 2017.

Inizialmente era molto posata, poi probabilmente i tanti riflettori accessi su di lei l’hanno portata a mostrarsi ancor di più in tutta la sua bellezza, come nel caso dell’ultima foto pubblicata in questo mese di dicembre in cui praticamente mostra a tutti il suo lato B.

Che colpo per Petagna!

Lo ricordavamo tutti con un’altra donna, poi, con il tempo, lei è completamente sparita dal profilo Instagram dell’attaccante dell’Atalanta Andrea Petagna, prima di veder comparire un’altra bellezza mozzafiato. Già, perchè se il 2017 della punta dei bergamaschi è stato da sogno, si può certo dire lo stesso anche della sexy Michelly Sander.

Una bellezza davvero incredibile e che ha già entusiasmato i tifosi. I due si sono conosciuti durante le vacanze estive ad Ibiza. Lei, è una 19enne brasiliana di San Paolo e nel 2017 ha dato prova di essere assolutamente super sexy con foto praticamente scattate ovunque. Che Petagna fosse un predestinato per essere un grande bomber lo si sta vedendo con le ottime prove all’Atalanta, ma che lo fosse anche fuori non ce lo aspettavamo.

L’unico sospetto però, ci sarebbe dovuto venire quando abbiamo scoperto che il suo idolo è Bobo Vieri, un vero guru da questo punto di vista e che evidentemente Petagna sta seguendo in tutto e per tutto.

Astrid: il gioiello di Karsdorp.

Diciamoci pure la verità, solo in sede d’asta del fantacalcio ci siamo realmente interessati di chi fosse davvero Rick Karsdorp poiché in estate, dal suo arrivo alla Roma, siamo stati abbagliati da tutt’altro: Astrid Bell. Lei, è la provocante e sexy compagna del terzino destro dei giallorossi che, una volta atterrato nella capitale italiana con un volo proveniente da Rotterdam dove giocava con il Feyenoord, ha visto tutte le attenzioni concentrate sulle curve da urlo della sua splendida compagna.

Dall’estate 2016 ad un 2017 da sogno per la bella Astrid che non ha perso tempo ad inserirsi al meglio nel mondo delle wags di Serie A postando spesso scatti a dir poco vestiti. Il suo lato B e il decollete da paura hanno attirato le attenzioni anche degli altri tifosi, non solo quelli della lupa, che non hanno potuto far altro che apprezzare il ‘grande acquisto’ da parte della dirigenza giallorossa.

Tanti i commenti di apprezzamento che abbiamo potuto leggere nei confronti di questa super wags del nostro campionato.

Persico-Macari: un tandem da sogno.

Un tandem da sogno che ogni uomo sognerebbe di vedere in carne ed ossa invece di accontentarsi di apprezzarle solo sul web. Si, perchè di Michela Persico e Alessia Macari, i social postano davvero tantissime foto al giorno, soprattutto in questo 2017. La prima, soprattutto dopo il nuovo programma che conduce, ‘Le Capitane’, è diventata davvero l’icona delle wags della nostra Serie A.

Al mare, in montagna, in palestra o a casa, la Perisco non perde mai occasione per mettere in mostra le sue curve in compagnia del fidanzato, Daniele Rugani, difensore della Juventus. E non si può non dire lo stesso anche per Alessia Macari.

Compagna di Olivier Kragl, centrocampista del Crotone con poche apparizioni in stagione che, complice anche la partecipazione al realty di Rai Uno ‘Tale e Qual Show’, in questo 2017 ci ha allietato le giornate con le sue foto in cui mette in mostra il suo ‘davanzale’. Due jolly di questo campionato diventate wags d’eccellenza per la nostra Serie A.