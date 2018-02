Sessanta milioni di euro per Patrick Schick. E' l'indiscrezione che rimbalza dalla Francia e vuole il Paris Saint-Germain interessato all'attaccante ceco che da quando ha lasciato la Sampdoria sembra aver perso quella verve che lo aveva posto all'attenzione della Juventus. Furono proprio i bianconeri a mettere per primi le mani su di lui, battendo anche la concorrenza dell'Inter. Poi qualcosa andò storto e quell'infiammazione al cuore che venne diagnosticata nel corso delle visite mediche fece saltare il trasferimento a Torino. La Roma fu la squadra che decise di accaparrarsi il calciatore sì da giocare d'anticipo e portare alla corte di Di Francesco una punta giovane, di talento, in gradi di raccogliere il testimone di Dzeko.

Un'operazione da oltre 40 milioni di euro (ai quali va aggiunto l'ingaggio di 2.5 milioni fino al 2022) che, almeno finora, non ha trovato riscontro nel rendimento del giocatore continuamente zavorrato da problemi fisici e poco fortunato. Basta azionare il rewind e tornare indietro di poche settimane, a quella maledetta azione di contropiede fallita da Schick che, tutto solo davanti al portiere, sbaglia il tocco e divora la più ghiotta delle occasioni da rete. Da allora più nulla a corredo di un dato statistico molto al di sotto delle attese: 11 presenze accumulate tra campionato (10) e Coppa Italia, 1 gol segnato (in Tim Cup) per un totale di 455 minuti giocati che diventano 365 se il focus resta puntato sulla Serie A. Ovvero, poco più di mezz'ora a match: è questo lo spazio che il tecnico gli ha riservato.

Alla luce di tutto ciò desta davvero stupore apprendere che dalla Francia (a riportare la notizia è parisunited.net) il Psg possa essere interessato al giocatore la cui valutazione di mercato attuale si aggirerebbe – nonostante le difficoltà palesate – sui 60 milioni. Una cifra che potrebbe indurre la Roma a trattarne la cessione a fine stagione, provando a salvare dal sacrificio contabile una pedina considerata colonna della squadra, Radja Nainggolan, e a respingere l'assalto (Real Madrid, Liverpool) per il portiere Alisson.