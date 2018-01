Dopo la sconfitta casalinga con l'Atalanta e la ‘grana' Nainggolan, ecco che arriva la prima buona notizia del 2018 per la Roma: Patrik Schick si è sottoposto ad una visita cardiologica di controllo che ha confermato l'idoneità sportiva.

Oltre al giovane attaccante ceco a Trigoria si è presentato anche Gregoire Defrel, che sta proseguendo il percorso riabilitativo dopo l’infortunio al ginocchio: l'ex Sassuolo manca dalla gara di Genova dello scorso 26 novembre.

Schick conferma l'idoneità sportiva.

Patrik Schick si è sottoposto a un controllo cardiologico che ne ha confermato l'idoneità sportiva e archivia i problemi che fecero saltare il trasferimento alla Juventus lo scorso giugno, subito dopo l'Europeo Under 21. L'attaccante ceco sarà, quindi, a disposizione di Eusebio Di Francesco dalla ripresa degli allenamenti lunedì 15 gennaio in vista della gara contro l'Inter e la speranza per il club giallorosso è di vederlo sempre più inserito negli schemi della squadra per sfruttarne le qualità, finora rimaste inespresse.

Defrel a disposizione contro l'Inter?

Eusebio Di Francesco si augura di poter contare presto anche sulla forza e sui goal di Gregoire Defrel, l'uomo che era stato preso per prendere il posto lasciato vacante da Mohamed Salah, partito per Liverpool. Questa mattina l'attaccante francese, out da 40 giorni per una ricaduta al ginocchio sinistro dopo l'infortunio di novembre contro il Genoa, è sceso in campo per un allenamento e potrebbe essere a disposizione per la trasferta di Milano.