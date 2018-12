Non si vive soltanto di Serie A, perché anche le serie minori sono in grado di regalare grandi emozioni e gesti tecnici capaci di rimanere impressi nella memoria dei tifosi. E' il caso della rete di Daniele Vantaggiato, giocatore classe 1984 di proprietà della Ternana, in passato protagonista con le maglie di Bari, Parma, Torino, Padova, Bologna e Livorno.

In occasione del match di Serie C (girone B), valevole per la quindicesima giornata, il trentaquattrenne attaccante brindisino ha infatti realizzato una rete straordinaria "copiando e incollando" uno dei più bei gesti tecnici di Cristiano Ronaldo: la rovesciata allo Stadium. Il suo gol, che ha poi permesso alla squadra umbra di battere la Fermana 2 a 0, ha ovviamente fatto il pieno di "like" sui social e fatto diventare protagonista per un giorno l'esperto giocatore della Ternana.

La sua gioia dopo la prodezza

"E' stata una rete bella e importante perché ci ha permesso di sbloccare il risultato – ha spiegato Vantaggiato ai cronisti – Era una partita importante per me, perché la Fermana è una squadra rognosa e se non la sbloccavamo diventava più fisica. Ogni tanto provo gesti così in allenamento. Ne ho fatto un paio di reti del genere".

"Il gol è stato indubbiamente bello. Dà gioia e serenità segnare in questo modo, ma è come gli altri per importanza. Da domani si guarda avanti alla prossima. L'esultanza? Volevo sentire l'entusiasmo e la gioia del pubblico perché era importante vincere oggi". Umiltà che non è certamente l'unica qualità del giocatore di Luigi De Canio: sbarcato a Terni nel febbraio scorso. "Sono davvero contento per Vantaggiato, ma non meravigliato – ha spiegato l'ex tecnico dell'Udinese – E' un giocatore di valore e per la Serie C è un lusso".