Il secondo esonero nel giro di un mese. Dopo aver dato il benservito a Pochesci – esonerato il 29 gennaio scorso dopo il pareggio (2-2) contro la Salernitana – la Ternana mette alla porta anche il tecnico Ferruccio Mariani (tornerà a occuparsi della Primavera). Ultima con 22 punti, reduce da ben 3 sconfitte consecutive in campionato contro altrettante dirette concorrenti per la salvezza, la società umbra ha tentato l'ultima mossa disperata per conquistare la salvezza. E allora ha scelto di affidarsi a un allenatore esperto della categoria: è Gigi De Canio che in B è stato sulle panchine di Reggina, Napoli, Siena, Pescara e Lecce (con i salentini conquistò anche la promozione in A), oltre ad aver allenato nel massimo torneo al timone di anche di Udinese, Genoa e Catania. Contratto di 18 mesi per l'allenatore lucano che ha come scopo immediato la permanenza in categoria, salvo programmare obiettivi più ambiziosi.

De Canio torna in panchina dopo due anni: l'ultima volta era stato alla guida dell’Udinese ma per un breve periodo (appena 9 partite) e ha battuto la concorrenza di Alberto Malesani, Pillon, Claudio Foscarini, ex Cittadella e Vincenzo Torrente, ex tecnico di Gubbio e Bari.