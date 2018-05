Terminata la festa di Empoli e Parma, le due squadre che hanno centrato la promozione diretta in Serie A, il campionato cadetto aspetta l'ultimo atto: quello dei playoff. Le sei società che si giocheranno la terza promozione nella massima serie italiana, torneranno in campo nei prossimi giorni con il turno preliminare (che vedrà protagoniste Cittadella, Bari, Perugia e Venezia) e le successive semifinali dove le vincenti troveranno Frosinone e Palermo.

Ad infiammare la corsa promozione, saranno dunque i primi due incontri a "gara secca" (al meglio dei 120 minuti – tempi supplementari inclusi – con due risultati su tre a disposizione per il club che gioca in casa), che verranno giocati nel prossimo weekend: Bari-Cittadella e Venezia-Perugia. In lotta per l'ultimo "slot" per la Serie A, ci sono dunque tre allenatori che hanno scritto una delle pagine più importanti del nostro calcio: Fabio Grosso, Filippo Inzaghi e Alessandro Nesta.

in foto: Fabio Grosso – Foto Twitter Bari

Inzaghi costretto alla tribuna

Per i tre reduci di quell'incredibile cavalcata del Mondiale 2006, si tratta di un appuntamento importante che potrebbe anche dare una svolta alla loro giovane carriera da allenatori. Grosso è infatti arrivato a Bari dopo il triennio sulla panchina della Primavera della Juventus, Inzaghi si è seduto su quella veneta dopo il "tirocinio" al Milan, mentre Nesta è appena rientrato in Italia dall'esperienza di Miami nella North American Soccer League: la seconda divisione del campionato statunitense. Per il match in programma al "Penzo" di Venezia, la squadra di casa non avrà però "Super Pippo" in panchina: il tecnico è stato infatti squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo il pareggio col Pescara, "per avere, al 15° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema".

Il tabellone delle gare di playoff di Serie B

Turno preliminare (gara secca in casa della società meglio piazzata al termine della stagione regolare)

Sabato 26 maggio ore 18.00: Bari-Cittadella

Domenica 27 maggio ore 20.30: Venezia-Perugia

Semifinali

Martedì 29 maggio ore 20.30: vinc. Bari-Cittadella vs Frosinone

Mercoledì 30 maggio ore 20.30: vinc. Venezia-Perugia vs Palermo

Sabato 2 giugno ore 20.30: Frosinone vs vinc. Bari-Cittadella

Domenica 3 giugno ore 20.30: Palermo vs vinc. Venezia-Perugia

Finale (ritorno in casa della società meglio piazzata al termine della stagione regolare)

Giovedì 7 giugno ore 20.30

Domenica 10 giugno ore 20.30