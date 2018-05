Il pareggio interno con il Novara costa carissimo a Roberto Breda. Il Perugia ha infatti deciso di esonerare il suo allenatore, che a sua volta aveva sostituito Giunti lo scorso autunno. Gli umbri sono praticamente certi di disputare i playoff e gli spareggi promozioni li vivrà da allenatore, nel suo esordio italiano, Alessandro Nesta, che ha assistito dal vivo al match con i piemontesi e sta per firmare un contratto fino al termine della stagione.

La società umbra con un comunicato ha ufficializzato l’esonero di Breda, che era stato comunque molto bravo a portare il Perugia dai bassi fondi della classifica fino alla zona playoff, e ha fatto sapere che entro lunedì sarà ufficializzato il nome del nuovo allenatore:

La società A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Roberto Breda. A lui e al vice Carlo Ricchetti vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Entro la giornata di lunedì 14 maggio sarà comunicato dal Club il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra.

Non dovrebbero esserci però molto dubbi sul nome del futuro tecnico del Perugia che sarà Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e che ha iniziato la sua nuova carriera un anno mezzo fa a Miami. L’accordo tra l’allenatore e il club è stato già trovato e varrà fino al termine della stagione: di fatto l’ultima giornata e i playoff, in cui il Perugia cercherà la promozione in Serie A nonostante parta dall’ottavo posto. Guardando la classifica attuale della Serie B nel playoff secco, il primo dei tre turni, il Perugia affronterebbe il Bari o il Venezia, che sono guidati due campioni del mondo del 2006, Grosso e Inzaghi vecchi compagni di Nazionale di Nesta.